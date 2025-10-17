Naktī ziemeļaustrumu novados gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2 grādiem
foto: Evija Trifanova/LETA
Zvirbulis.
Sabiedrība

Naktī ziemeļaustrumu novados gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Naktī uz sestdienu minimālā gaisa temperatūra Latvijā būs -2..+4 grādi, prognozē sinoptiķi.

Naktī ziemeļaustrumu novados gaisa temperatūra paz...

Aukstākais laiks gaidāms valsts ziemeļaustrumu daļā. Visā Latvijā pūtīs lēns vējš, vietām Kurzemē gaidāmi īslaicīgi nokrišņi.

Dienā saule mīsies ar mākoņiem, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļiem, ziemeļaustrumiem. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +5..+10 grādiem.

Rīgā sestdiena būs pārsvarā saulaina, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra +1 grāds saullēktā un +9 grādi pēcpusdienā.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa