Pie Latvijas robežas redzams, ka viss var tikt izmantots kā ierocis pret Eiropu, pauž komisārs
Pie Latvijas robežas ir redzams, ka viss var tikt izmantots kā ierocis pret Eiropu, žurnālistiem teica Eiropas Komisijas (EK) iekšlietu un migrācijas komisārs Magnuss Brunners, piektdien vizītē Latvijā apmeklējaot Latvijas robežu ar Baltkrieviju.
Brunners norādīja, ka iepazinies ar situāciju pie robežas un ar to, kā Latviju atbalstīt turpmāk. Latvija un Valsts robežsardze (VRS) dara lielisku darbu, lai aizsargātu ne tikai savu, bet arī visas Eiropas robežu, atzīmēja Brunners.
"Tā ir mūsu kopējā robeža, un mēs redzam, ka viss var tikt izmantots kā ierocis pret Eiropas Savienību (ES)," pauda Brunners.
Komisārs uzsvēra, ka Baltkrievija un Krievija par ieročiem izmanto arī cilvēkus - migrantus, kuri tiek sūtīti uz Eiropas robežu. "Mums ir jāzina, ar kādiem izaicinājumiem saskaras Latvija pie robežas, lai tiem var piemērot konkrētus līdzekļus," paskaidroja komisārs.
Viņš uzsvēra, ka EK dara visu, lai sniegtu atbalstu atbalstu Eiropas robežas aizsardzībai. Taujāts par atbalsta sniegšanu, Bruners norādīja, ka tiks sniegts nepieciešamais atbalsts. "Vienmēr var būt vairāk, taču tāpēc svarīga ir sadarbība starp valstīm," piebilda politiķis.
Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) žurnālistiem sacīja, ka Brunners tika iepazīstināts ar paveikto robežas stiprināšanā, kā arī ar plāniem, par to, kas tiks darīts nākotnē un kādas ir vajadzības.
Kozlovskis akcentēja, ka, izbūvējot un stiprinot Latvijas robežu, tiek mazināta nelegālā migrantu plūsma, jo pārkāpējus, pateicoties modernajām tehnoloģijām, ir krietni vieglāk atklāt.
Ministrs sacīja, ka, pabeidzot visas austrumu robežas izbūvi, varēs panākt to, ka robežu praktiski neviens nevarēs šķērsot nepamanīts.
Kozlovskis uzsvēra, ka Eiropas drošība ir cieši saistīta ar tās austrumu robežas drošību. Viņš norādīja, ka tieši šī iemesla dēļ austrumu robežas aizsardzības līnija ir viens no nozīmīgākajiem ES stratēģiskajiem virzieniem. Kā apliecinājumu šai izpratnei Kozlovskis minēja EK prezidentes Urzulas fon der Leienas neseno paziņojumu, kurā skaidri pausta ES valstu vienotās aizsardzības spēju nozīme un investīciju svarīgums reģiona drošībā.
Ministrs uzsvēra, ka eirokomisāra vizīte uz Latvijas austrumu robežu ir īpaši nozīmīga - tā sniedz iespēju uzskatāmi demonstrēt līdz šim paveikto, kā arī pārrunāt konkrētus nākotnes attīstības plānus. Viņš norādīja, ka esošajos ģeopolitiskajos apstākļos ir pašsaprotami, ka ar modernākajām tehnoloģijām aprīkota ES austrumu robeža ir būtisks visas Eiropas drošības jautājums. Tās mērķis ir pasargāt dalībvalstis un to iedzīvotājus no potenciāliem draudiem, tostarp iespējamās Krievijas agresijas, paskaidroja ministrs.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs aģentūrai LETA sacīja, ka Latvija patlaban ir spējīga īstenot visu tā saukto "gudrās robežas" projektu gar Baltkrievijas robežu, kā arī daļēji gar Krievijas robežu, kur to atbalsta ES.
Viņš skaidroja, ka VAS "Valsts nekustamie īpašumi" jau ir pabeigusi žoga izbūvi, patrulēšanas ceļus un saistīto infrastruktūru. Tostarp ir ierīkots optiskais kabelis, uzstādītas kameras un sensori - tas ir Latvijas Valsts radio un televīzijas centra projekts, kas nākamajā gadā tiks pilnībā īstenots, nodrošinot robežu ar efektīvu tehnoloģisko risinājumu.
Pēc Trofimova teiktā, tas ļaus robežsargiem un sadarbības partneriem ātri reaģēt uz notikumiem un redzēt ne tikai uz robežas līnijas, bet arī plašākā teritorijā notiekošo. Tādējādi tikšot stiprināta ne tikai Latvijas, bet arī ES un NATO robežu drošība.
Runājot par turpmāko sadarbību ar EK, Trofimovs uzsvēra, ka Latvija turpinās sarunas par nepieciešamību stiprināt robežas aizsardzību. Viņš norādīja, ka līdzšinējās investīcijas ir bijušas apjomīgas, taču nepieciešami arī papildu risinājumi, tostarp dronu sistēmas, tehniskais aprīkojums robežsargiem, mobilitātes uzlabojumi un helikopteri.
Viņš piebilda, ka šobrīd komisārs ir ieradies ar VRS helikopteriem, kas ir mācību klases, taču, lai nodrošinātu efektīvu glābšanas operāciju veikšanu jūrā, ir būtiski stiprināt šo kapacitāti. Esot izveidots vajadzību saraksts, par kuru regulāri tiekot komunicēts ar EK.
Trofimovs uzsvēra, ka komisāra vizīte ir apliecinājums gan viņa attieksmei, gan Latvijas iespējai uz vietas parādīt reālo situāciju un konkrētās vajadzības.
Jau ziņots, ka Brunners piektdien ieradies vizītē Latvijā, lai apmeklētu austrumu robežu un iepazītos ar aktuālo situāciju uz tās, kā arī informētu par infrastruktūras izbūves progresu.
Tāpat paredzētas diskusijas par plašākiem ES robeždrošības un migrācijas politikas izaicinājumiem, tostarp par kopīgiem risinājumiem ārējo robežu stiprināšanai un sadarbību dalībvalstu starpā.