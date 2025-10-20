Nekādas “vegānu desas”! Eiroparlaments lemj, ka par gaļu varēs saukt tikai gaļu
Veģetāros gaļas aizstājējus turpmāk nevarēs dēvēt par cīsiņiem, desu vai lasi. Eiropas Parlaments nolēmis, ka lietas jāsauc īstos vārdos – ja soja, tad soja.
Priekšlikumu iesniedza centriski labējā Eiropas Tautas partija, vecākā un lielākā politiskā grupa Eiroparlamentā, no Latvijas tajā darbojas Sandra Kalniete un Inese Vaidere. Iniciatīva paredz, ka par burgeru, cīsiņiem vai šnicelēm var saukt tikai gaļas produktus. Politiķi norāda, ka mērķis ir atbalstīt lauksaimniekus un nejaukt galvu pircējiem veikalos ar “sojas steikiem” u.tml.
Godīgs marķējums
“Steiks ir no gaļas – punkts. Šo apzīmējumu izmantošana tikai īstai gaļai nodrošina godīgu marķējumu, aizsargā zemniekus un saglabā Eiropas kulinārās tradīcijas,” norāda deputāte Selīna Imara, galvenā ziņotāja šajā jautājumā.
Lielākā daļa eirodeputātu piekrita un nobalsoja par aizliegumu izmantot dzīvnieku nosaukumus augu izcelsmes produktiem. Dažas dienas pirms tam savu viedokli pauda arī Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs sarunu šovā ARD: “Desa ir desa. Desa nav vegānu produkts.”
Pircēji neesot tik dumji
Tiesa, ne visi Eiropas Tautas partijas grupā ir vienisprātis. Daudzi deputāti no Vācijas kristīgo demokrātu bloka nobalsoja pret. Peters Līze uzskata: “Nevar uzskatīt patērētājus par muļķiem. Ja uz iepakojuma ir rakstīts “Vegānu burgers” vai “Vegānu desa”, jebkurš cilvēks var izlemt, pirkt vai nē. Es ticu un ceru, ka diskusija drīz noklusīs.”
Vēl asāk sarunā ar “Deutsche Welle” izsakās zaļo eirodeputāte Anna Kavacini: “Pasaule ir liesmās, bet ETP neatrada neko labāku kā ievilkt mūs visus diskusijā par desām un šnicelēm.”
Tirgotāji iestājas pret
Arī Vācijas Patērētāju tiesību aizsardzības centru federālās apvienības pārtikas eksperte Astrīda Golca teic, ka līdz šim nekādi pārpratumi ar sojas desām nav novēroti.
Gaļas nozarē parlamenta nostāju vērtē atzinīgi, bet tirgotāji iestājas pret. Vācijas lielveikalu tīkli “Lidl” un “Aldi Süd”, ēstuvju tīkls “Burger King” un pat desu ražotājs “Rügenwalder Mühle” atklātā vēstulē aicina Eiroparlamentu noraidīt iniciatīvu.
Pircēji spējot labi atšķirt īstu gaļu no sojas izstrādājumiem, bet aizliegums spiedīšot uzņēmumus “izmantot nepazīstamus terminus, kas ievērojami apgrūtinās piekļuvi tirgum un palēninās inovāciju dinamiku”. Pēdējos gados veģetāro un vegānisko produktu tirgus piedzīvo augšupeju. Vācijā vien pēc aplēsēm līdz 2045. gadam šie ražojumi varētu ienest ekonomikā līdz 65 miljardiem eiro un radīt 250 000 darba vietu.