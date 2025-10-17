Jau 9. reizi aicina rakstīt diktātu latgaliešu valodā - šogad tēma būs Latgales maize
Atzīmējot Valsts valodas dienu, turpinās tradīcija aicināt ikvienu interesentu pārbaudīt savas zināšanas un prasmes latgaliešu rakstu valodā. Devītais diktāts latgaliski notiks sestdien, 18. oktobrī, plkst. 18.15 un skanēs Latvijas Radio 1 ēterā raidījumā “Kolnasāta”.
Diktātu varēs vērot arī video formātā – Latvijas Sabiedriskā medija portālā LSM.lv un latgaliešu kultūras ziņu portālā lakuga.lv. Šī gada diktātā Daugavpils teātra aktrise Kristīne Veinšteina lasīs īpaši šim notikumam radīto Evijas Piebalgas miniatūru par maizi.
Svinot Valsts valodas dienu, kas tiek atzīmēta 15. oktobrī, jau vairākus gadus tradīcija bija kļuvusi pasaules diktāta latviešu valodā rakstīšana. Lai gan šogad diktāts latviešu literārajā valodā nenotiks, latgaliešu diktāta tradīcija turpinās. Uzsverot latviešu valodas daudzveidību, arī šogad ikviens interesents jebkur pasaulē ir aicināts izmēģināt savus spēkus rakstīt latgaliešu rakstu valodā – otrajā normētajā latviešu valodas rakstu tradīcijā.
Raksturojot šī gada diktāta tekstu, Evija Piebalga saka: “Lai arī par maizi šķiet viss jau pateikts, tai vienmēr var no jauna apliecināt uzticību. Vai tas būtu rudzu klaips, ķieģelītis vai žagariņi – katram ir savs raksturs un vieta gan uz ikdienas, gan svētku galda. Maize vieno. Tās garša un smarža atgādina mājas un brīžus, kad visi sēž pie viena galda – cilvēkus, kas mūs audzinājuši, un to, kas mums patiesi svarīgs šobrīd. Domājot par diktāta tekstu, domāju ne tikai par valodu, bet arī par vērtību, ko “izgaismot” ar valodas palīdzību.” Miniatūras teksts latgaliešu rakstu valodā tapis, ievērojot 2007. gadā apstiprinātos noteikumus, pēc tā noslēguma pārbaudei būs pieejams portālos lakuga.lv un LSM.lv.
Latgaliešu valodas diktāta rakstītājiem tiek piedāvāta iespēja tekstu rakstīt tiešsaistē, kā arī pēc vēlēšanās iesniegt to kļūdu pārbaudei. To var izdarīt šeit: https://ej.uz/LTGdiktats2025. Šogad latgaliešu kultūras kustība “Volūda”, popularizējot latgaliešu valodu, diktāta rakstīšanai īpaši aicina pievienoties Latgales bibliotēkas, līdz 18. decembrim rīkojot publiskus diktāta rakstīšanas pasākumus. Plašāka informācija un pieteikšanās anketa: https://ej.uz/bibliotekom.