VIDEO: starptautiskā operācijā Valsts policija aiztur krāpnieku grupējumu, no kura darbības cietuši vismaz 3 200 cilvēki
Starptautiskā operācija “SIMcartel” Valsts policija aizturējusi piecus noziedziekus, kas legālas uzņēmējdarbības aizsegā, izmantoja anonīmos tiešsaistes kontus un "SIMbox" infrastruktūru apkrāpa vismaz 3200 cilvēkus.
Apkarojot krāpšanas tiešsaistē, Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas, šā gada 10. oktobrī īstenoja rūpīgi plānotu starptautiskās sadarbības operāciju “SIMcartel”, kuras laikā apvienotā izmeklēšanas grupā ar EUROPOL, EUROJUST, Austriju un Igauniju, likvidēja Latvijā izvietotu SIMbox infrastruktūru, kas legāla biznesa aizsegā nodrošināja tiešsaistes anonīmu kontu izveidi saziņas un maksājumu īstenošanai, kas izmantoti tiešsaistes krāpšanās.
SIMbox platforma piedāvāja iespēju izmantot vairāk nekā 80 dažādu valstu mobilo telefonu numurus, ar kuriem tehniski bija iespējams anonīmi reģistrēties vairāk nekā 160 tiešsaistes servisos. Izmeklēšanas gaitā veiktās aplēses liecina, ka infrastruktūras darbības laikā ar servisa palīdzību tika izveidoti aptuveni 50 miljoni tiešsaistes kontu, no kuriem varēja īstenot krāpšanas tiešsaistē.
Saistībā ar minētās platformas pastāvēšanu, konstatēts, ka cietuši iedzīvotāji no Latvijas, Igaunijas un Austrijas – attiecīgi katrā valstī par šo faktu noris sava izmeklēšana.
Šobrīd iegūtā informācija liecina, ka Latvijā no tiešsaistes krāpšanas cietušas vismaz 1500 personas un viņām nodarīti materiālie zaudējumi ap 420 000 eiro apmērā, savukārt Austrijā krāpšanas apmēri sasniedza vismaz 1700 personas, kurām radītais materiālais zaudējums mērāms vismaz 4,5 miljonu eiro apmērā.
Šā gada 10. oktobrī Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Valsts policijas Pretterorisma vienību OMEGA likvidēja noziedzīgo SIMbox infrastruktūru un procesuālo darbību laikā aizturēja četras personas, no kurām viena tiek uzskatīta par nelegālā pakalpojuma organizatoru, bet pārējās – tehniskie darbinieki. Visas aizturētās personas ir Latvijas valsts piederīgie – 1987. un 1970. gadā dzimušas sievietes, 1977. un 1982. gadā dzimuši vīrieši.
Kopumā pagājušo piektdien likumsargi veica 14 kratīšanas dažādās adresēs, kur tika izņemtas 1200 SIMbox iekārtas, kurās vienlaicīgi darbojās 40 000 dažādu valstu SIM kartes un izņemti pieci serveri, pilnībā pārņemot visa uzņēmuma IT infrastruktūru, tajā skaitā divas uzņēmuma mājas lapas “gogetsms.com” un “apisim.com”, tajās ievietojot “splash page” jeb īpaši izveidotu tīmekļa lapu, kas informē par vietnes pārņemšanu tiesībsargājošo institūciju pārziņā. Tāpat procesuālo darbību laikā izņemti 4 ekskluzīvi transportlīdzekļi un personu bankas kontos arestēts 431 000 eiro, kā arī 266 000 eiro kriptovalūtā.
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas lietvedībā esošais kriminālprocess kvalificēts pēc:
- Krimināllikuma 193.1 panta pirmās daļas par tādu datu iegūšanu, pārvietošanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli;
- Krimināllikuma 195. panta trešās daļas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa;
- Krimināllikuma 244.1 panta par elektronisko sakaru tīklu galiekārtu identificēšanai elektronisko sakaru tīklā nepieciešamo datu izmainīšanu vai par šādam nolūkam paredzētu datu iegūšanu, glabāšanu vai izplatīšanu, kā arī par šādam nolūkam paredzētas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, izgatavošanu, glabāšanu vai izplatīšanu bez ražotāja vai tā pilnvarotas personas piekrišanas, ja šādas darbības izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja ar to radīts būtisks kaitējums.
Trim no 10. oktobrī aizturētajām personām piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, savukārt 1982. gadā dzimušajam vīrietim tiesa piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu. Turpinot izmeklēšanu, aizdomās par saistību ar konstatēto noziedzīgo darbību Valsts policija arī šonedēļ, 15.oktobrī, aizturēja vēl vienu personu – 1982. gadā dzimušu vīrieti, kuram arī piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis.
Vienlaikus ar augstāk minētajām procesuālajām darbībām, apvienotās izmeklēšanas grupas ietvaros Latvijas teritorijā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes atbalstu, tika veiktas vēl 12 kratīšanas, kuru laikā, sadarbībā ar Valsts policijas Pretterorisma vienību OMEGA tika aizturēta persona, kuru Igaunijas policija jau iepriekš bija izsludinājusi starptautiskā meklēšanā aizdomās par izspiešanu un īpašuma dedzināšanas organizēšanu. Pie 1988. gadā dzimušā vīrieša aizturēšanas laikā tika izņemta ne tikai skaidra nauda 48 700 eiro apmērā, bet arī iespējams narkotiskās vielas un liels daudzums visticamāk zagtu automašīnu detaļu – 275 gabali priekšējie automašīnu lukturi un 228 gabali automašīnu sanu skatu spoguļi.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Operācijā “SIMcartel” Valsts policijai atbalstu sniedza Rīgas tiesas apgabala prokuratūra, EUROPOL, EUROJUST, Austrijas policija, Igaunijas policija, CERT.LV un Shadowserver Foundation.