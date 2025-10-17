Edgars Jaunups: “Premjerministre Evika Siliņa ar katru dienu attālinās no planētas Zeme”
Bijušais Saeimas un arī Rīgas domes deputāts, partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis un basketbola funkcionārs Edgars Jaunups mikroblogošanas vietnē “X” ar skarbu ironiju atbildējis ministru prezidentei Evikai Siliņai, norādot, ka viņa attālinās no Zemes, jo baidās no uzņēmējiem.
“Premjerministre ar katru dienu attālinās no planētas Zeme… bet, ja nopietni, tad ir skaidrs, ka bez baidīšanas ar krieviem “Vienotība” nākamā gada vēlēšanās savu vēlētāju baidīs arī ar uzņēmējiem. Skaisti. Aplis ir noslēdzies,” raksta Edgars Jaunups.
Runājot par nākamā gada valsts budžetu, Evika Siliņa "Delfi TV" teica, ka strīds starp uzņēmējiem un valdību nav vis par valsts parādu, bet gan par darba spēka resursu: “Mes cīnāmies par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem. Viņi ir ieinteresēti, lai mēs atlaižam darbiniekus vairāk un tā ir ļoti atklāta cīņa, kurā mēs esam izgājuši ar Latvijas Darba devēju konfederāciju. Bet jāsaprot, ka arī mums strādā kvalitatīvi, izglītoti cilvēki. Nu nevaru vienā dienā pateikt – mēs lineāri atlaidīsim visus cilvēkus. Mums vajadzīgs, lai tās iestādes pārorientētos gudri.”
Uz šo “dīvaino” Evikas Siliņas komentāru reaģējuši arī sociālo tīklu lietotāji. “Kad šis murgs beidzot beigsies!? Mēs slīkstam purvā un esam sasnieguši otro dibenu!,” raksta A.J. Pauls uzskata: “Nez vai publiskais sektors ir tik pārpilns labu darbinieku... nez vai...,” bet Arvils Ositis piemetina: “Runā runāšanas pēc, tik ļoti atgādina Kariņu.”