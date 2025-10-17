Kuldīgas slimnīcā sagaidīts šī gada 300. mazulis - puisītis vārdā Lūkass
13. oktobrī Kuldīgas slimnīcā tika sagaidīts šī gada 300. mazulis - puisītis vārdā Lūkass. Mājās viņu gaida divi vecāki brālīši un māsiņa.
Puisītis Zigrīdas Kleinšmitas un Matīsa Sīļa ģimenē ir ceturtais bērniņš un mājās viņu gaida lielākie brāļi Markuss un Adrians, kuriem ir 4 un 3 gadi, kā arī māsiņa Kate Keita, kurai ir 1,9 gadi. Ģimene dzīvo Kuldīgas novada Snēpeles pagastā.
Tētis Matīss dzemdībās nepiedalījās, jo palika mājās ar vecākiem brālīšiem un māsiņu. Taču māmiņa Zigrīda saka lielu paldies vecākai vecmātei Ingai Akmentiņai, kura palīdzēja Lūkasam nākt pasaulē un viņai satikties ar savu mazo brīnumiņu. Piedzimstot Lūkass svēra 3895 gramus un bija 53 cm garš.
Mamma Zigrīda jau ceturto reizi izvēlas laist pasaulē mazulīti tieši Kuldīgas slimnīcas Dzemdību nodaļā. Viss vienmēr ir bijis lieliski, kā arī personāls ir laipns un atsaucīgs. Balstoties uz savu četrkārtējo pozitīvo pieredzi, Lūkasa māmiņa iesaka arī citām topošām ģimenēm izvēlēties Kuldīgas Dzemdību nodaļu: “Viss vienmēr ir bijis super forši un tā kā tam ir jābūt! Esmu ļoti priecīga un pateicīga! Paldies visam Dzemdību nodaļas personālam!”