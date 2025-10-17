Piektdien spīdēs saule - vietām iespējama arī krusa
foto: Zane Bitere/LETA
Sarkanais ozols.
Sabiedrība

Piektdien spīdēs saule - vietām iespējama arī krusa

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Piektdien Latvijā mākoņi izkliedēsies un daudzviet spīdēs saule, vēsta sinoptiķi.

Piektdien spīdēs saule - vietām iespējama arī krus...

Vietām īslaicīgi līs, no gubu mākoņiem lokāli iespējama arī krusa. Saglabāsies lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +6..+11 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz +10 grādiem. Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens 1011-1014 hektopaskāli jūras līmenī.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa