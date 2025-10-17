Sarkanais ozols.
Sabiedrība
Šodien 09:34
Piektdien spīdēs saule - vietām iespējama arī krusa
Piektdien Latvijā mākoņi izkliedēsies un daudzviet spīdēs saule, vēsta sinoptiķi.
Vietām īslaicīgi līs, no gubu mākoņiem lokāli iespējama arī krusa. Saglabāsies lēns vējš un bezvējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +6..+11 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam vējam, gaiss iesils līdz +10 grādiem. Laikapstākļus nosaka zema spiediena ieplaka. Atmosfēras spiediens 1011-1014 hektopaskāli jūras līmenī.