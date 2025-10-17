Netālu no Valmieras autobusam priekšā izlēcis kāds vīrietis
Kocēnu pagastu pāršalkusi traģēdija - autobusa priekšā izlēcis kāds vietējais iedzīvotājs, kurš jau iepriekš esot dalījies ar citiem savās drūmajās pārdomās par dzīvi.
"Es tā paskatos... bija ātrā palīdzība. Tad bija autobuss bišķiņ uz priekšu. No autobusa cilvēki kāpa ārā un palīdzēja ātrajai palīdzībai un ielika to cilvēku iekšā [NMPD auto]," norāda kāda vietējā iedzīvotāja. Mediķi notikuma vietā cietušajam sniedza neatliekamo medicīnisko palīdzību, tomēr viņa traumas bija pārāk smagas un viņš notikuma vietā gāja bojā.
Vietējā iedzīvotāja norāda, ka bojāgājušajam vīrietim neesot bijusi pastāvīgas dzīvesvietas un viņš jau nedēļu iepriekš esot dalījies ar drūmām domām, norādot, ka grasās atņemt sev dzīvību. "Viņš esot teicis, ka grib izdarīt pašnāvību un galvenais, lai viņu apglabājot. Tā es no viņa brāļa sapratu," norāda sieviete.
Par notikušo sākts kriminālprocess un Valsts policija skaidro vai notikušais bijis nelaimes gadījums vai gājēja apzināts lēmums. Aculiecinieki savas liecības par notikušo jau ir snieguši un ir noskaidrots, ka autobusa šoferis sadursmes laikā bija skaidrā prātā.
Kā praktiski palīdzēt – kam zvanīt, kur vērsties, ja ir akūta situācija?
● Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukums 112
● Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – pacientu pieraksta tālrunis 67080112, psihiatriskās konsultācijas dežūrtālrunis 25428561
● Nacionālais psihiskās veselības centrs – klīnika “Veldre” ar dienas stacionāru (Rīga, Veldres iela 1A, Vidzemes priekšpilsēta) 67080112; klīnika “Pārdaugava” (Rīga, Viļa Plūdoņa iela 1) 67715108
● Krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes” (Rīga, Tērbatas iela 69) – skalbes@skalbes.lv, pieņemšana ar iepriekšēju pierakstu 24551700
● Bezmaksas krīzes tālruņi pieaugušajiem, kas pieejami visu diennakti, 116123, 67222922 un 27722292