Noskaidrotas šā gada spožākās sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas - darba integrācijas uzņēmums “4 vēji’ un bērnu rotaļu vieta “Augustiņa istaba”
Ikgadējā sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu konkursa "Tam labam būs augt" finālā 16. oktobra vakarā tika noskaidrotas 2025. gada spožākās un vērtīgākās pārstāves. Konkursa žūrijas balvu saņēma darba integrācijas uzņēmums “4 vēji” no Jelgavas novada ar ieceri paplašināt pakalpojumu klāstu un nodarbināt vēl vairāk personas ar garīga rakstura traucējumiem. Skatītāju balsojumā par labāko tika atzīta jauno vecāku atpūtas un mazuļu rotaļu vieta “Augustiņa istaba” no Rīgas ar ieceri atvērt otru telpu. Katrs uzvarētājs no konkursa organizatoriem - Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un Luminor bankas - saņēma naudas balvu biznesa attīstībai 4000 eiro vērtībā.
Žūrijas balva
Sociālais uzņēmums “4 vēji” nodarbojas ar gofrētā kartona un tā iepakojuma ražošanu, kartona un papīra smalcināšanu ar galveno mērķi – apmācīt un iesaistīt darba tirgū cilvēkus no sociālās atstumtības riska grupām, galvenokārt personas ar garīga rakstura traucējumiem. Dotajā brīdī uzņēmumā pilnvērtīgi uz pilnu slodzi strādā 8 cilvēki ar GRT - daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” iemītnieki, kā arī 2 Ukrainas civiliedzīvotāji un 2 personas, kuras audzina bērnus ar invaliditāti. Savukārt “4 vēju” sadarbības partnera - centra “LAIPA” - specializētajās darbnīcās darba prasmes attīsta un sevis nozīmīgumu sajūt vēl vairāk personas ar GRT. Šajās darbnīcās top dažādi keramikas izstrādājumi, ziepes un citi rokdarbi, ko iespējams iegādāties tirdziņos vai individuāli pasūtīt. Par iegūto naudas balvu “4 vēji” radīs vēl vairāk darba vietu, attīstot jaunu pakalpojumu – ražošanas telpu uzkopšanu. Šim nolūkam tiks iegādāta profesionāla tehnika – grīdu mazgāšanas iekārta.
Pagājušajā gadā konkursa žūrijas balvu saņēma biedrība “Tavi draugi” ar ideju nederīgos ziedotos priekšmetus atjaunot un iznomāt kā inventāru.
Skatītāju balva
Konkursa tiešraidi bija iespējams vērot tiešsaistē, un skatītāji varēja balsot par savu favorītu, tādējādi nosakot otru konkursa uzvarētāju. Skatītāju balvu saņēma “Augustiņa istabu” - pirmā vieta Latvijā, kas radīta bērniem no dzimšanas līdz 4 gadu vecumam un viņu vecākiem. Publiskās telpas ne vienmēr ir pielāgotas zīdaiņu vajadzībām, jo trūkst ērtu pārtinamo vietu, barošanas stūrīšu vai vienkārši drošas vides, kur uzturēties ar mazu bērnu. Daudzi vecāki arī izjūt bailes tikt nosodītiem par bērna raudāšanu vai citu uzvedību sabiedriskās vietās, tādēļ izvēlas vienkārši palikt mājās, piedzīvojot vientulību un sociālo izolāciju. Rīgā, Stabu ielā, atrodas rotaļu laukumiņš 50 m2 platībā apvienojumā ar kafejnīcu. Tā ir jaunajiem vecākiem ērta, atbalstoša vide, bet mazajiem - droša un attīstoša telpa. Vecāki var gan rast mieru ikdienas rutīnā ar tasi kafijas, gan dalīties pieredzē un saņemt emocionālu atbalstu, kas šajā dzīves posmā jaunajām ģimenēm ir īpaši nepieciešams. Pirmie 3 darbības mēneši jau ir apliecinājuši, cik ļoti šāda vieta ir nepieciešama – pieprasījums un pateicība no jaunajiem vecākiem ir liela, turklāt “Augustiņa istabu” apmeklē ģimenes no citām Latvijas pilsētām. Par iegūto naudas balvu iecerēts attīstīt jau otru “Augustiņa istabu” – Dreiliņos.
2024. gadā skatītāju balsojumā par labāko tika atzīta radošās ilgtspējības platforma “Bourzma” ar ieceri izveidot tekstila augšupstrādes darbnīcu ilgtspējīga apģērba radīšanai.
Pārējie finālisti
Konkursa “Tam labam būs augt” finālā sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentēja 10 sociālie uzņēmēji no dažādām Latvijas vietām, kas jau ikdienā stabili strādā un risina dažādas sabiedrībai nozīmīgas problēmas.
Konkursa finālistiem tika piešķirtas arī vairākas simpātiju balvas. Attīstības finanšu institūcija “Altum” savu balvu piešķīra sociālajam uzņēmumam “HopeArt” no Liepājas, kas dod iespēju jauniešiem gūt pirmo darba pieredzi un attīstīt radošās prasmes, kopā ar profesionāliem māksliniekiem radot gleznas.
Sociālās uzņēmējdarbības pionieris Latvijā “Otrā Elpa” balvu pasniedza Camphill nodibinājumam “Rožkalni” no Valmieras novada, kas ir sociālterapeitiska kopiena lauku vidē, kur nelielā ciematā ar atbalsta personālu dzīvo un sertificētā bioloģiskā saimniecībā strādā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem. Ciema iedzīvotāji paši ne tikai audzē un ražo sev pārtiku – dārzeņus, ogas, augļus, liellopu gaļu, piena produktus, medu, bet arī izgatavo mācību darba burtnīcas specializētajā papīrdarbnīcā.
Luminor banka apbalvoja Ogres novadā esošo Desertnīcu “Pasta Māja”. Tur nesteidzīgā gaisotnē, baudot gardus desertus un dzērienus, viesi var uzrakstīt vēstuli, kuru fiziski saņemt pastkastītē pēc 1, 5 vai 10 gadiem. Gūtā peļņa tiek novirzīta dažādu labdarības aktivitāšu īstenošanai ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti, veselības aprūpi un izglītību dažādām sociālā riska grupām.
Savukārt Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija savu simpātiju balvu piešķīra “Mentālās veselības centram”, kas sniedz kvalitatīvus, plaši pieejamus un efektīvus mentālās veselības pakalpojumus dažādām sabiedrības grupām, ar īpašu uzsvaru uz vīriešiem. Šī gada rudenī kuplā dalībnieku skaitā tika aizvadīta pirmā vīru konference Latvijā “Vīrieša kods”, tādējādi paceļot vīriešu mentālās veselības tēmu sabiedrības un mediju dienaskārtībā.
Konkursā tika prezentētas vēl šādas sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas: sociālais uzņēmums “Vilbers” no Ropažu novada, kas ražo specializētu apģērbu cilvēkiem ar dažāda veida kustību traucējumiem; “Mājas Tuvu” no Jelgavas novada, kas apvieno kultūrtelpu “Branku Brančotava” un labdarības veikalus “Tuvu” un iegūtos līdzekļus novirza dažādu labdarības iniciatīvu īstenošanai; sociālais uzņēmums “BEZVESTS.LV SOS”, kas balstoties uz vairāk nekā 16 gadu pieredzi cilvēku meklēšanas darbos, ir izstrādājis personalizētu glābšanas sistēmu “SOSPRO”; “Hospiss Māja”, kas sniedz apmaksātus paliatīvās aprūpes un hospisa pakalpojumus cilvēkiem dzīves noslēguma posmā. Uzņēmuma galvenais mērķis ir nodrošināt cieņpilnu un kvalitatīvu aprūpi mājas vidē, lai cilvēks var aiziet no dzīves mierā un tuvinieku lokā.
Konkursu "Tam labam būs augt" jau astoto gadu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku ar mērķi veicināt jau esošu sociālo uzņēmumu un jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību, kā arī pastāstīt par šīm idejām visai Latvijai. Konkursa norisi atbalsta labdarības veikalu tīkls “Otrā elpa” un Attīstības finanšu institūcija “Altum”, līdzfinansējot tā norisi no Eiropas Savienības fondu resursiem - Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr. 4.3.3.3/1/24/I/001 “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”.