Operas cienītājus iepazīstina par pasaulslavenās operdziedātājas Marinas Rebekas gaidāmajiem koncertiem “MARINA REBEKA Solokoncerts. Draugi - Andrejam Žagaram”. FOTO

Šodien Andreja Žagara kultūras attīstības fonds plašāku publiku aicināja uz preses pasākumu, kurā stāstīja par jau drīzumā gaidāmajiem koncertiem “MARINA REBEKA Solokoncerts. Draugi – Andrejam Žagaram”, kas 18. oktobrī notiks Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, bet 21. oktobrī pulcēs publiku Latvijas Nacionālajā operā.
Īsi pirms gaidāmā notikuma preses pasākumā ar medijiem un mūzikas pasaules draugiem tikās pasaulslavenā Latvijas operdziedātāja Marina Rebeka, fonda mākslinieciskais vadītājs, komponists Arturs Maskats, diriģents Mikēle Gamba (Michele Gamba), Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) direktore Indra Lūkina, Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) direktors Sandis Voldiņš.
Andreja Žagara kultūras attīstības fonda valdes loceklis un mākslinieciskais vadītājs Arturs Maskats atzina, ka šis koncerts būs īpašs notikums Latvijas publikai, un fonds ir ārkārtīgi pagodināts par iespēju saviem klausītājiem piedāvāt ko tik īpašu. “Marina Rebeka ir viena no šībrīža pasaules izcilākajām operzvaigznēm – viņa valdzina ar savu skaisto, tik ļoti klasiskajai opermūzikai piemēroto balsi, līdz perfekcijai izkopto dziedājumu un neviltoto, juteklisko šarmu. Jebkurš no pasaules vadošajiem operteātriem ir laimīgs, aicinot Marinu savās izrādēs, un laimīgi un pagodināti esam arī mēs – Andreja Žagara kultūras attīstības fonds –, uzņemot izcilo Latvijas dziedātāju šeit, viņas dzimtenē”, saka Arturs Maskats.
Par tradīciju kļuvušais opermūzikas Galā koncerts “Draugi – Andrejam Žagaram” arvien tiek rīkots ciešā sadarbībā ar koncertzāli “Cēsis” un Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un šogad notiks jau septīto reizi. Gaidāmo koncertprogrammu veidojusi pati Marina Rebeka. Mākslinieces solokoncerta pirmajā daļā skanēs Džuzepes Verdi opermūzika, savukārt koncerta otrā daļa tiks veltīta citam itāļu opermūzikas klasiķim – Džakomo Pučīni. Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri šoreiz pie diriģenta pults vadīs operdziedātājas labs draugs un kolēģis, izcilais itāļu diriģents Mikēle Gamba. Viņš šobrīd tiek uzskatīts par vienu no mūsdienu daudzpusīgākajiem mūzikas interpretiem un ikreiz gūst lielus panākumus gan pie skatītājiem, gan mūzikas kritiķu sabiedrībā. Viesošanās Vidzemes koncertzālē “Cēsis” un Latvijas Nacionālajā operā diriģentam būs pirmā uzstāšanās Latvijas publikai.
Andreja Žagara kultūras atbalsta fonds turpina tā dibinātāja Andreja Žagara iesākto – vērienīgu un nozīmīgu kultūras notikumu organizēšanu. Koncertu cikla “Draugi – Andrejam Žagaram” pamatideja ir ik gadu uzaicināt Latvijā uzstāties operas solistus, kuru starptautisko karjeru veicinājusi sadarbība ar Andreju – gan kā režisoru, gan kā Latvijas Nacionālās operas direktoru un Latvijas mūzikas dzīves virzītāju –, kā arī neatkarīgus māksliniekus, ar kuriem kopā realizēti radoši projekti. Koncerti, kā ierasts, notiek ap Andreja Žagara dzimšanas dienas laiku, kas būtu bijusi tieši šodien, 16. oktobrī.
Latviešu aktieris, režisors, politiķis un uzņēmējs Andrejs Žagars (1958-2019) Latvijas Nacionālās operas direktors bija no 1996. līdz 2013. gadam.
Koncertus atbalsta “Latvijas Gāze” un “Signet Banka”.