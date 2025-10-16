Toksiskas ģimenes attiecības un piedošana - slavenā lietuviešu režisora Šarūna Barta filma piedzīvos pirmizrādi Rīgā
Režisora Šarūna Barta jaunākās spēlfilmas “Atgriešanās” (“Back to the Family”) nacionālā pirmizrāde notiks 23. oktobrī Rīgas Starptautiskajā kino festivālā.
Filmas izrādīšana Latvijas kinoteātru repertuārā sāksies no 1. novembra ar īpašo seansu kinoteātrī “Splendid Palace” Rīgā plkst. 19.00, pēc filmas piedāvājot ekspertu diskusiju, kuras uzmanības centrā būs starppaaudžu traumas, toksiskās ģimenes attiecību dinamikas un piedošanas tēma.
Filmas stāsta centrā ir jauna sieviete Simona, kura, saņemot ziņu par vecmāmiņas tuvojošos nāvi, pēc daudziem gadiem atgriežas bērnības mājās dzimtajā ciemā. Atgriežoties viņa ir spiesta sastapties ar vecāku – alkoholisma sagrautu – dzīvi un atklāt sāpīgo patiesību, ka dažas brūces ir pārāk dziļas, lai tās sadziedētu.
“Barts ar gandrīz zinātnisku precizitāti sadala mājas vidi pa slāņiem, atklājot aizvainojumus, kas veidojuši Simonas raksturu.” (Vanja Kaludjercic, Roterdamas Starptautiskais Filmu festivāls)
"Skatītāji neapšaubāmi atradīs atsauces uz pašu ģimenes drāmām." (Olivia Popp, Cineuropa)
"Filmas skatījums ir vērot un mēģināt saprast, nevis tiesāt." (Olivia Popp, Cineuropa)
Filma pēta starppaaudžu traumu ietekmi un sabiedrības līdzatbildību, bērnības pieredzi vardarbīgā un toksiskā vidē, kā arī šādas pieredzes psiholoģiskās sekas. “Atgriešanās” skar arī lauku reģionu iztukšošanās un sociālās degradācijas riskus, sociālās izolācijas tēmu, kā arī uzdod jautājumu – vai vēstures netaisnība nav viens no iemesliem šai sabiedrības plaisai. Filma uzlūko kino kā sociālās nevienlīdzības tēmas un iespējamo risinājumu komunikācijas instrumentu, vienlaikus pieskaroties piedošanas tēmai – vai iespējams piedot vardarbīgiem vecākiem un turpināt veselīgas attiecības.
Filmas mākslinieki ir Latvijas kino profesionāļi Jānis Kalniņš un Sabīne Strauberga, kostīmu māksliniece – Katrīna Liepa. Filmas garums – 1 stunda un 31 minūte.
“Atgriešanās” ir četru valstu kopražojums, kurā piedalās Lietuvas studija “Kinema”, Francijas studija “KinoElektron”, Latvijas studija “Mistrus Media” un Polijas studija “Message Film”. No Latvijas puses producenti ir Gints Grūbe, Elīna Gediņa-Ducena un Inese Boka-Grūbe, bet filmas ražošanu Latvijā atbalstījis Nacionālais kino centrs.
Šarūns Barts ir viens no starptautiski pazīstamākajiem Lietuvas kinorežisoriem – Lietuvas Nacionālās kultūras un mākslas balvas laureāts un vairākkārtējs “Sidabrinė gervė” (Sudraba dzērve) balvas ieguvējs. Viņa filmas vairākkārt pirmizrādītas Kannu kinofestivālā: 1996. gadā “Daži no mums” (Few of Us) un 1997. gadā “Māja” (The House) tika iekļautas programmā “Un Certain Regard”, bet 2005., 2015. un 2017. gadā viņa darbi (“Septiņi neredzami vīrieši”, “Miers mūsu sapņos” un “Saltums”) tika demonstrēti programmā “Directors’ Fortnight”, kā arī filma "In the 'Dusk" ("Mijkrēslī"), kuru līdzproducējusi filmu studija Mistrus Media, kas tika iekļauta Kannu kinofestivālā 2020. gadā.