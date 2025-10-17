Slēgtajā Raudas skolā ierīkos patvēruma meklētāju centru, taču vietējie var neuztraukties
Jau tuvākajā laikā Lietuvas pierobežā, Augšdaugavas novada Šēderes pagastā, slēgtā Raudas skolas ēka atkal tiks atvērta. Tur ierīkos patvēruma meklētāju īslaicīgās uzturēšanās centru.
Raudas skolai ir sena vēsture, tā dibināta 20. gadsimta 30. gadā, padomju laikā bija pārveidota par izglītības iestādi bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, vēstī Augsdaugavasnovads.lv. Taču pirms četriem gadiem Raudas internātpamatskolā mācījās vien daži bērni, tāpēc pieņemts lēmums to slēgt.
Pašvaldībai ēkas uzturēšana ik gadu prasīja vairāk nekā 10 tūkstošus eiro. Bija doma pārvērst to par pansionātu, taču tā nebija veiksmīga, jo ēkas stāvoklis un atrašanās vieta – tālu no Šēderes, Ilūkstes un Daugavpils ar ierobežotu sabiedriskā transporta pieejamību – neatbilda šādas iestādes vajadzībām.
Tagad atrasts risinājums, kas, pēc pašvaldības vēstītā, ļaus atdzīvināt gan ēku, gan Raudas ciemu.
Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts informē, ka īpašums tiks nodots Iekšlietu ministrijai un Valsts nodrošinājuma aģentūrai bez atlīdzības, lai izveidotu patvēruma meklētāju īslaicīgās uzturēšanās centru. Šeit patvēruma meklētāji varēs uzturēties līdz 90 dienām, kamēr Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde piešķirs statusu; ja tas netiks piešķirts, sekos deportācija.
Kā tagad izskatās Raudas skolā un tās apkārtnē, kur taps patvēruma meklētāju centrs
Pašvaldība cer, ka šis projekts atdzīvinās Raudas ciemu un radīs jaunas darba vietas. Aizbalts uzsver, ka patvēruma meklētāji atradīsies 90 dienas iežogotā teritorijā bez iespējas to pamest, tādēļ bažas par vardarbību vai vietējo ražas novākšanu ir nepamatotas.