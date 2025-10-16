Saeima virza likumu, kas paredz speciālas pensijas tiesnešiem un prokuroriem no 2027. gada
Saeima ceturtdien nodeva vērtēšanai Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likuma projektu, kas paredz pēc 2027. gada janvāra tiesnešiem un prokuroriem virs 65 gadu vecuma maksāt speciālo pensiju.
Likumprojekts paredz, ka tiesības uz speciālo pensiju būs personai, kurai speciālās pensijas stāžs ir 25 gadi, no kuriem pēdējie desmit gadi nostrādāti tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā, un kura ir sasniegusi likumā "Par valsts pensijām" vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, ja tā ir atbrīvota no tiesneša vai tiesībsarga amata pēc pašas vēlēšanās vai no amata sakarā ar likumā noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu.
Tāpat tiesības uz šo pensiju būs personai, kura neatkarīgi no vecuma atbrīvota no tiesneša, tiesībsarga vai prokurora amata veselības stāvokļa dēļ un kuras speciālās pensijas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša, prokurora, ģenerālprokurora vai tiesībsarga amatā.
Likumprojekts paredz, ka tiesnesim un tiesībsargam piešķirs speciālo pensiju 55% apmērā no vidējās mēneša darba samaksas un par katru speciālās pensijas stāža gadu, kas pārsniedz 25 gadus, to palielina par 2% no darba samaksas.
Likumprojekts paredz, ka prokuroram piešķirs speciālo pensiju 45% apmērā no vidējās mēneša darba samaksas un par katru speciālās pensijas stāža gadu, kas pārsniedz 25 gadus, to palielina par 2% no darba samaksas.
Maksimālais speciālās pensijas apmērs nedrīkstēs pārsniegt 70% no darba samaksas. Pensijas aprēķins tiks veikts, balstoties uz vidējo mēneša darba samaksu pēdējo 120 mēnešu jeb desmit gadu periodā.