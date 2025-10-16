Trešdien, 15. oktobrī, Jelgavas valstspilsētu pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja pilsētas Horodenkas, kas atrodas Jelgavas sadraudzības pilsētas Ivanofrankivskas apgabalā, pārstāvji.
Novadu ziņas
Šodien 11:10
Jelgavu apmeklē delegācija no Ukrainas pilsētas Horodenkas
Jelgavas pilsētas vadība 15. oktobrī tikās ar Horodenkas delegāciju no Ukrainas, lai apspriestu abu pilsētu aktualitātes un situāciju kara skartajā Ukrainā, vienlaikus stiprinot sadarbību un atbalstu. Vizīti pavadīja arī Latvijas ukraiņu biedrību pārstāvji.
Vizītes laikā Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis un priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jomā Mārtiņš Štāls iepazīstināja viesus ar Jelgavas pilsētu un tās aktualitātēm. Savukārt delegācija, kuras sastāvā ieradās Horodenkas pilsētas domes sekretārs, domes deputāts, pilsētas domes finanšu pārvaldes vadītājs un uzņēmuma pārstāvis, kas ir arī brīvprātīgais, pastāstīja par Horodenkas pilsētu un kopējo situāciju, atrodoties kara skartajā Ukrainā.
Delegāciju vizītē pavadīja Latvijā dzīvojošo ukraiņu biedrību konfederācijas “VICHE” valdes priekšsēdētājs Bogdans Timkivs un padomnieks Ģirts Hotiņecs.