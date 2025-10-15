Jelgavā izveidotas divas jaunas gājēju pārejas
Neregulējamas gājēju pārejas ir ierīkotas divos Jelgavas krustojumos, lai uzlabotu gājēju, īpaši skolēnu, drošību un satiksmes plūsmu intensīvajās vietās. Šie uzlabojumi palīdzēs autovadītājiem pievērst lielāku uzmanību un samazināt negadījumu risku.
Neregulējama gājēju pāreja ir ierīkota uz paaugstinātā krustojuma pie Jelgavas 4.vidusskolas — Strazdu un Kronvalda ielu krustojumā. Tā nodrošina ērtāku un drošāku gājēju, īpaši skolēnu, pārvietošanos minētajā krustojumā. Kā novērojis portāls Jelgavniekiem.lv, šo vietu skolēni arī bez gājēju pārejas izmantoja brauktuves šķērsošanai, tāpēc uzlabojumi liks autovadītājiem pievērst lielāku uzmanību uz ielas notiekošajam.
Jauna neregulējama gājēju pāreja ir izveidota arī Pētera un Raiņa ielu krustojumā. Tas darīts, lai, ņemot vērā intensīvo satiksmi un pagrieziena manevrus no Raiņa ielas uz Pētera ielu, uzlabotu satiksmes drošību gan gājējiem, gan transportlīdzekļu vadītājiem šajā krustojumā.
Gājēju pārejas izveidotas, balstoties uz Satiksmes kustības un drošības komisijas lēmumu.