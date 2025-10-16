Tieslietu ministre: izstāšanās no Stambulas konvencijas līdzinātos Krievijas ceļam
Ar opozīcijas rosināto un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstīto vēršanos pret Stambulas konvenciju tiek apšaubīti Eiropas cilvēktiesību instrumenti, ceturtdien intervijā TV3 vērtēja tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV).
Politiķes skatījumā, Latvija līdz šim allaž rīkojusies ārpolitiski gudri un vienmēr bijusi "Rietumu vērtību klubiņā", lai mūsu valsts tiktu skatīta kā labs partneris, bet ar šoruden iniciēto vēršanos pret Stambulas konvenciju pēc būtības tiekot apšaubīti Eiropas cilvēktiesību instrumenti, no kuriem līdz šim izstājusies tikai agresorvalsts Krievija.
Ministre zināja stāstīt, ka Saeimā ir saņemti deviņu vēstnieku lūgumi neapšaubīt starptautiskās tiesības un neizstāties no Stambulas konvencijas, kas esot nebijis gadījums un apliecina partneru satraukumu.
Lībiņa-Egnere tieši neatbildēja, bet lika noprast, ka "Jaunā vienotība" (JV) negāzīs savu valdību, pat ja ar ZZS balsīm notiks izstāšanās no konvencijas. "Mēs valdības negāžam un ar gāzējiem valdībā neejam," no JV rindām jau izskanējušo frāzi atkātoja politiķe.
Jau vēstīts, ka septembra izskaņā, pateicoties Zaļo un zemnieku savienības balsojumam Saeimā par Stambulas konvencijas denonsēšanu, sākās izteikta nestabilitāte valdības koalīcijā. Koalīcijas partneri gan apņēmušies strādāt, lai pieņemtu nākamā gada "drošības budžetu", taču ticību Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) valdības spējai strādāt ilgtermiņā nu jau pauž vien retais politiķis.
Lēmumprojekts par izstāšanos no konvencijas pašlaik atrodas Saeimas Ārlietu komisijā.
Latvijā Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.
