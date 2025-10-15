Sabiedrība
Šodien 20:37
FOTO;VIDEO: Purvciemā aizdegas automašīna
Šovakar Purvciemā, Stirnu ielā 49, dega automašīna, aculiecinieks ziņo portālam Jauns.lv.
Kā dalās aculiecinieks portālam Jauns.lv, ap plkst. 19.55 pie ielas noparkotā automašīna sākotnēji sāka dūmot, bet pēc tam strauji aizdegās. Notikuma vietā pēc kāda laika ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas liesmas operatīvi nodzēsa.
Purvciemā deg mašīna.
Par cietušajiem netiek ziņots.
