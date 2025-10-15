Sabiedrība

FOTO;VIDEO: Purvciemā aizdegas automašīna

Šovakar Purvciemā, Stirnu ielā 49, dega automašīna, aculiecinieks ziņo portālam Jauns.lv.

Kā dalās aculiecinieks portālam Jauns.lv, ap plkst. 19.55 pie ielas noparkotā automašīna sākotnēji sāka dūmot, bet pēc tam strauji aizdegās. Notikuma vietā pēc kāda laika ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas liesmas operatīvi nodzēsa.

foto: Aculiecinieks
Par cietušajiem netiek ziņots.

Noparkotā automašīna sākotnēji dūmoja, bet pēc tam strauji aizdegās.
Notikuma vietā ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kas liesmas operatīvi nodzēsa.
