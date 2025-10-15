Latvija piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas iniciatīvā Ukrainas bruņoto spēku stiprināšanai
15. oktobrī, Briselē, NATO aizsardzības ministru sanāksmes laikā aizsardzības ministrs Andris Sprūds parakstīja Ziemeļvalstu un Baltijas valstu saprašanās memorandu par sadarbību Ukrainas atbalsta operācijā “Legio”. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt Ukrainas karavīru apmācību un ekipējuma nodrošināšanu brigādes līmenī, tādējādi stiprinot Ukrainas bruņoto spēku spējas.
Saprašanās memorandu parakstīja Dānija, Igaunija, Somija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Zviedrija un Ukraina. Iniciatīva paredz ciešu sadarbību gan politiskā, gan militārā līmenī, nodrošinot vienotu pieeju un efektīvu koordināciju starp dalībvalstīm.
“Latvija ir stingri apņēmusies turpināt praktisku atbalstu Ukrainai tās cīņā par neatkarību un brīvību. Ar savu ieguldījumu mēs ne tikai palīdzam Ukrainai attīstīt tās bruņotos spēkus, bet arī stiprinām mūsu kopējo drošību Baltijas reģionā,” norāda aizsardzības ministrs A. Sprūds.
Latvijas ieguldījums šajā projektā ietver 42 bruņumašīnu “Patria” ziedošanu Ukrainai, kā arī Ukrainas karavīru apmācību. Papildus tam no 2026. gada Latvija nodrošinās instruktorus jaunizveidotajā mācību bāzē “Camp Jomsborg” Polijā, kur jau šobrīd norisinās Ukrainas karavīru un virsnieku sagatavošana Ziemeļvalstu un Baltijas valstu spēku vadībā.