Dienvidkurzemes novadā deklarētās represētās personas var saņemt ikgadējo represēto pabalstu

No 1. novembra līdz 10. decembrim Dienvidkurzemes novadā deklarētās represētās personas var saņemt ikgadējo represēto pabalstu, kas tiek izmaksāts automātiski bez iesnieguma rakstīšanas. Lai nodrošinātu savlaicīgu pabalsta saņemšanu, aicinām informēt Sociālo dienestu par dzīvesvietas vai bankas konta izmaiņām.

No 1. novembra līdz 10. decembrim Dienvidkurzemes novadā deklarētās represētās personas var saņemt ikgadējo represēto pabalstu.

Tāpat kā iepriekšējos gados iesniegums nav jāraksta – pabalstu izmaksās automātiski:

  • personas norādītajā bankas kontā,
  • skaidrā naudā kasē, ja tāds izmaksas veids izmantots iepriekš.

Lūdzam represētās personas vai viņu piederīgos informēt Dienvidkurzemes novada Sociālo dienestu, ja mainīta dzīvesvieta vai bankas konta numurs, lai pabalstu varētu saņemt savlaicīgi.

