Sabiedrība
Šodien 14:56
Autotransporta direkcijas valdes locekļa amatu atstājis Kristaps Krūmiņš
Kristaps Krūmiņš atstājis autotransporta direkcijas (ATD) valdes locekļa amatu.
ATD pārstāvji norāda, ka Krūmiņš amatu atstājis pēc paša vēlēšanās. Izmaiņas ATD valdes sastāvā Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas otrdien, 14. oktobrī. ATD valdē darbu turpina valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš.
Šogad 26. maijā Dins Merirands atstāja ATD valdes priekšsēdētāja amatu. Tādējādi par uzņēmuma pagaidu valdes priekšsēdētāju tika iecelts līdzšinējais SIA "Rere meistari" valdes loceklis Lapiņš. ATD ir vienotas valsts politikas realizētāja starptautisko pārvadājumu jomā, autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības licencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta plānošanā.