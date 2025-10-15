Latvijā atklāti jauni zemas īres maksas daudzdzīvokļu nami. Lūk, kā tur izskatās - FOTO

Valmierā atklāj divus zemas īres maksas namus
9. oktobrī, plkst. 15:00 Valmierā, Kieģeļu ielā 11 un 13, notika divu daudzdzīvokļu namu ar zemu īres maksu atklāšana.
Šodien 12:04
Pirms dažām dienām Valmierā, Kieģeļu ielā 11 un 13, notika divu daudzdzīvokļu namu ar zemu īres maksu atklāšana.
Namos ir 120 energoefektīvi dzīvokļi kvalificētiem speciālistiem un viņu ģimenēm. Valmiera kļuvusi par pirmo pilsētu Latvijā, kur valsts programmas ietvaros uzsākta zemas īres maksas namu būvniecība.
Pieteikumu pieņemšanu dzīvokļu īrei Valmieras novada pašvaldība uzsāka jau šī gada aprīlī, un uz atklāšanas brīdi ir zināms, ka visi dzīvokļi jau ir izīrēti.
Jaunie zemas īres maksas dzīvokļi Valmierā.
No šiem 120 dzīvokļiem:
- 52 ir divistabu (40,46-44,02 kvadrātmetri),
- 58 trīsistabu (54,52-61,67 kvadrātmetri),
- 10 četristabu (72,75 kvadrātmetri).
- Divi dzīvokļi ir pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību, īres līguma projektu un plānoto maksājumu informācija ir publicēta šeit.