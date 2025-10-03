Zemas īres maksas nams Valmierā./Ilustratīvs attēls.
Pēc dažām dienām Latvijā atvērs pirmās zemās īres maksas mājas. Tikt pie mājokļa tajās vairs nebūs iespējams
Ceturtdien, 9. oktobrī, plkst. 15:00 Valmierā, Kieģeļu ielā 11 un 13, notiks divu daudzdzīvokļu namu ar zemu īres maksu atklāšana.
Namos ir 120 energoefektīvi dzīvokļi kvalificētiem speciālistiem un viņu ģimenēm. Valmiera kļuvusi par pirmo pilsētu Latvijā, kur valsts programmas ietvaros uzsākta zemas īres maksas namu būvniecība.
Pieteikumu pieņemšanu dzīvokļu īrei Valmieras novada pašvaldība uzsāka jau šī gada aprīlī, un uz atklāšanas brīdi ir zināms, ka visi dzīvokļi jau ir izīrēti.
No šiem 120 dzīvokļiem:
- 52 ir divistabu (40,46-44,02 kvadrātmetri),
- 58 trīsistabu (54,52-61,67 kvadrātmetri),
- 10 četristabu (72,75 kvadrātmetri).
- Divi dzīvokļi ir pielāgoti cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
