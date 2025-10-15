Policija noziegumus Pulkveža Oskara Kalpaka vidusskolā nekonstatē
Valsts policija izvērtējusi sūdzības par, iespējams, neētisku vēršanos pret Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas audzēkņiem, un nav instruktoru rīcībā konstatējusi noziegumus.
Policija par konkrēto gadījumu veica faktu pārbaudi, un likumpārkāpumi vai noziedzīgi nodarījumi netika konstatēti, norāda Aizsardzības ministrija. Vienlaikus vēl turpinās iekšējā dienesta pārbaude un iekšējais audits, kuros padziļināti tiek izvērtēti visi lietas apstākļi, kā arī pārskatīti iekšējie normatīvie akti un procedūras, lai novērstu līdzīgu situāciju iespējamību nākotnē, norādīja ministrijā.
Jau ziņots, ka Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas vadība septembrī saņēmusi sūdzību no diviem izglītojamajiem par iespējamu instruktoru rīcību, kas pirmšķietami neatbilst profesionālās ētikas standartiem un vērtībām.
Attiecīgie instruktori nekavējoties tika atstādināti no amata pienākumu pildīšanas, un ir sākta dienesta pārbaude. Skola sadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm.
"Jebkāda profesionāli neētiska rīcība - emocionāla vai fiziska ietekmēšana - jebkādā tās izpausmē ir jāizskauž pašā saknē. Tādēļ esmu uzdevis nekavējoties veikt pedagoģiskā darba auditu Pulkveža Oskara Kalpaka vidusskolā, nodrošinot arī izglītojošas instruktāžas gan instruktoriem, gan skolas audzēkņiem," iepriekš paziņojumā medijiem uzsvēra aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Aizsardzības ministrs uzdeva veikt arī iekšējo auditu faktisko apstākļu noskaidrošanai.
Pulkveža Oskara Kalpaka vidusskola vienlaikus pārskatīs iekšējos normatīvos aktus un procedūras, lai vēl vairāk stiprinātu drošības un ētikas standartus izglītības iestādē. Skolas vadība ir apņēmusies darīt visu nepieciešamo, lai novērstu līdzīgu situāciju iespējamību nākotnē.
Pirmdien vidusskolas direktora amatā stājās pulkvežleitnants Aivars Spriedējs, nomainot līdzšinējo direktoru pulkvežleitnantu Intaru Kušneru. Tas gan notika nesaistīti ar sākto dienesta pārbaudi un šī nebija ārkārtas, bet jau iepriekš plānota direktora rotācija, norādīja ministrijā.
Kušners beidza pildīt pienākumus direktora amatā 6. oktobrī. Viņš vadīja skolu kopš tās dibināšanas 2021. gada 1. jūlijā, būdams viens no izglītības iestādes izveides un attīstības virzītājspēkiem