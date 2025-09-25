Skandāls Pulkveža Oskara Kalpaka vidusskolā: audzēkņi sūdzas par instruktoru rīcību
Aizsardzības ministrija informē, ka Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas vadība ir saņēmusi sūdzību no diviem izglītojamajiem par iespējamu instruktoru rīcību, kas pirmšķietami neatbilst profesionālās ētikas standartiem un vērtībām.
Tiek ziņots, ka attiecīgie instruktori nekavējoties tika atstādināti no amata pienākumu pildīšanas, un ir uzsākta dienesta pārbaude. Skola sadarbojas ar tiesībsargājošām iestādēm.
“Jebkāda profesionāli neētiska rīcība – emocionāla vai fiziska ietekmēšana – jebkādā tās izpausmē ir jāizskauž pašā saknē. Tādēļ esmu uzdevis nekavējoties veikt pedagoģiskā darba auditu Pulkveža Oskara Kalpaka vidusskolā, nodrošinot arī izglītojošas instruktāžas gan instruktoriem, gan skolas audzēkņiem,” uzsver aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Aizsardzības ministrs uzdevis veikt arī iekšējo auditu faktisko apstākļu noskaidrošanai.
Pulkveža Oskara Kalpaka vidusskola vienlaikus pārskatīs iekšējos normatīvos aktus un procedūras, lai vēl vairāk stiprinātu drošības un ētikas standartus izglītības iestādē. Skolas vadība ir apņēmusies darīt visu nepieciešamo, lai novērstu līdzīgu situāciju iespējamību nākotnē.