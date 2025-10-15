Siguldas novadā top kapsēta mājdzīvniekiem
Siguldas novada pašvaldība, reaģējot uz iedzīvotāju ierosmēm un attīstot apbedīšanas jomas pakalpojumus, ir sākusi darbu pie lolojumdzīvnieku kapsētas projekta izstrādes.
Apzinot vairākas potenciālas vietas, kas būtu piemērotas mīļdzīvnieku apbedīšanai un iedzīvotājiem viegli pieejamas, par atbilstošāko teritoriju izvēlēta vieta pie esošās Allažu pagasta kapsētas – tai piegulošajā meža masīvā. Šeit plānots ierīkot aptuveni 0,2 hektārus lielu kapsētas daļu, kas tiks labiekārtota un sakārtota, ievērojot visas sanitārās un vides prasības, informē Siguldas novada pašvaldība.
Tehniskā projekta izstrādes laikā paredzēts veikt topogrāfiskos uzmērījumus un ģeodēziskos darbus, lai precīzi noteiktu teritorijas plānojumu un sagatavotu pamatu kapsētas izveidei nākamajā attīstības posmā.
Pašvaldības mērķis ir izveidot cieņpilnu, sakoptu un pieejamu vietu, kur iedzīvotāji varētu atvadīties no saviem mīļdzīvniekiem un saglabāt piemiņu par kopā pavadītajiem gadiem. Šis ir pirmais šāda veida projekts Siguldas novadā.
Veterinārārsts Dr. Paulis Nartišs, Dr. Nartiša veterinārās prakses vadītājs, norāda: “Pašvaldības iecere izveidot dzīvnieku kapsētu ir nozīmīgs un ilgi gaidīts lēmums – Siguldas novadā šādas iespējas līdz šim ir pietrūcis, un ne visiem ir iespēja savus mīluļus apglabāt sev piederošā zemes gabalā. Dzīvnieks ģimenē bieži ir kā terapeits – paņemot viņu klēpī, aizmirstas ikdienas rūpes, bet dodoties pastaigā, var sajust beznosacījuma mīlestību un uzticību. Tāpēc kapsēta būtu nozīmīgs atbalsts ģimenēm – kā vieta, kur doties brīžos, kad sirds saka, ka gribas aprunāties ar aizgājušo labāko draugu. Kā piemiņas vieta, kur saglabāt un atcerēties vissiltākos kopā pavadītos mirkļus. Lai arī novadā ir daudz privātmāju un mazdārziņu, ne vienmēr cilvēks vēlas savā īpašumā apglabāt mīluli. Rīgā pieejama dzīvnieku kremācija, taču tas prasa papildu organizēšanu laikā, kad pārdzīvojumu jau tā ir pietiekami. Tāpēc būtu ļoti vērtīgi, ja šāda iespēja atrastos tepat – mūsu novadā.”
Tiek norādīts, ka lolojumdzīvnieku kapsētas izveide Siguldas novadā būs cilvēcīgs un ilgtspējīgs solis pretim sabiedrības vajadzībām un rūpēm par dzīvniekiem, kas bieži kļūst par pilnvērtīgiem ģimenes locekļiem.