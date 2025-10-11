Olaines peldbaseins drīz atkal būs atvērts apmeklētājiem
Olaines peldbaseins drīzumā atkal tiks atvērts apmeklētājiem pēc plašas modernizācijas, kas uzlabos gan ērtības, gan energoefektivitāti. Līdz 27. oktobrim tiek pabeigti pēdējie sagatavošanās darbi, lai nodrošinātu patīkamu vidi visiem apmeklētājiem.
Olaines peldbaseins apmeklētājiem tiks atvētrts laika posmā līdz 27. oktobrim.
Šobrīd tiek veikti vēl pēdējie sagatavošanas darbi, lai nodrošinātu ērtu un patīkamu vidi visiem apmeklētājiem – tiek iekārtoti skapīši, uzstādīti soli, fēni un higiēnas piederumu turētāji, kā arī labiekārtota uzgaidāmā telpa.
Remontdarbu laikā ir veikta ēkas siltināšana un energoefektivitātes uzlabošana, jumta, logu un ventilācijas sistēmas nomaiņa, kā arī ģērbtuvju un dušu remonts.
Pēc modernizācijas peldbaseins būs ne tikai energoefektīvāks, bet arī ērtāks un vizuāli pievilcīgāks apmeklētājiem.
Visi iepriekš iegādātie, bet neizmantotie abonementi būs derīgi arī pēc baseina atvēršanas.
Olaines pašvaldības kanālos drīzumā tiks publicēts peldbaseina darba laiks un nodarbību grafiks.