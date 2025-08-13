"Viņām tur ir īstas dzīres!" Olaines kanālu, kur tiek barotas pīles, apsēdušas žurkas
Pie Olaines kanāla, kur vietējie ieraduši barot pīles, pamatīgi savairojušās žurkas, kas no cilvēkiem nemaz nebaidās, vēsta "Bez Tabu".
"Es pabaroju pīles un eju uz veikalu. Žurkas neesmu redzējusi. Viņas [žurkas] taču arī grib ēst," norāda kāda vietējā iedzīvotāja, kas kanāla malā baroja pīles. Tomēr, kā novēroja raidījums, aptuveni 10 minūtes pēc pīļu barošanas, no savām migām sāka līst ārā minētie grauzēji, kuru skaits kļuva lielāks un lielāks.
"Maize un citi ēdieni, ar kuriem nereti cilvēki baro pīles, ir īstas dzīres arī žurkām. Jābūt gataviem, ka grauzēji no kanāla var migrēt uz blakus esošajām mājām," norāda LBTU Veterinārmedicīnas fakultātes Pārtikas un vides higiēnas institūta vadošais pētnieks Kaspars Kovaļenko.
Bet AS “Olaines ūdens un siltums”, ko Olaines novada pašvaldība ir deleģējusi pļaut zāli un novākt atkritumus pie pilsētas kanāla atgādina, ka žurkas ir ne tikai estētiska problēma, bet arī infekciju izplatības perēklis un aicina pie kanāla neizmest vecu maizi, makaronus un citus pārtikas atkritumus. "Pirmkārt, šāda pārtika ir kaitīga pīlēm, otrkārt, tas ir īsts dzīru galds žurkām, kurām ir nodrošināts ēdiens," norāda uzņēmuma pārstāvis.
Tā kā AS “Olaines ūdens un siltums” deratizāciju pasākumus drīkst veikt tikai apsaimniekoto daudzdzīvokļu māju pagrabos, tas ir nolīdzis profesionālus deratizācijas speciālistus, kas tuvākā laikā izdarīs attiecīgo darbu pie Olaines kanāla, ņemot vērā, ka tā ir atklāta vieta pilsētā un ikvienam brīvi piekļūstama.
