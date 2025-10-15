Vidzemē, Zemgalē, Latgalē un sākušās NATO mācības "Resolute Warrior"
Vidzemē, Zemgalē un Latgalē uzsākušās NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā mācības "Resolute Warrior", kas ilgs no 15. oktobra līdz 12. novembrim.
NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā karavīri plecu pie pleca ar Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un zemessargiem vairāk nekā trīs nedēļas pildīs dažādus mācību uzdevumus gan militārajos poligonos, gan ārpus tiem.
Mācību laikā NATO vienības paplašinās zināšanas par Latvijas civilo vidi un teritorijas īpatnībām, kā arī pilnveidos koordināciju un savietojamību dažādos vadības līmeņos, lai uzturētu aizsardzības spējas visā Latvijas teritorijā.
Mācību "Resolute Warrior" laikā noteiktos posmos Latvijas gaisa telpā notiks plānoti gaisa kuģu un bezpilota lidaparātu lidojumi, kuru mērķis ir pilnveidot vienību kaujas un vadības spējas daudzdimensiju operacionālajā vidē.
Mācību scenārijs paredz pārbaudīt NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā spēju ātri un saskaņoti pārvietot kaujas tehniku un atbalsta vienības no pastāvīgā izvietojuma Ādažos uz dažādiem rajoniem Vidzemē, Zemgalē un Latgalē. Viens no mācību posmiem notiks Ādažu poligonā, kur sabiedroto valstu karavīri veiks manevra vingrinājumu ar tanku un artilērijas vienību iesaisti, pilnveidojot to koordināciju uguns jaudas koncentrēšanai operacionālo mērķu sasniegšanai.
Mācību "Resolute Warrior" mērķis ir demonstrēt brigādes vienību spēju pildīt uzstādītos aizsardzības uzdevumus visā Latvijas teritorijā - gan apdzīvotās vietās, gan ārpus tām, nodrošinot nepieciešamo komandvadību un trenējot taktisko sakaru uzturēšanu gan starp brigādes vienībām, gan veicot efektīvu koordināciju ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, gan uzlabojot komunikāciju ar valsts un pašvaldību institūcijām, kuras NATO vienībām un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sniegs nepieciešamo atbalstu arī reāla apdraudējuma gadījumā.
NATO mācību laikā pa valsts nozīmes un reģionālajiem autoceļiem notiks NATO militārās tehnikas pārvietošanās uz mācību norises vietām un atpakaļ uz militāro bāzi "Ādaži".Tehnikas kolonnas pavadīs Militārā policija, Valsts policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. Autovadītāji aicināti ievērot ceļu satiksmes noteikumus, nepārkāpt braukšanas distanci un netraucēt militāro kolonnu kustību.
Mācību laikā notiks plānoti gaisa kuģu un bezpilota lidaparātu lidojumi.