Trešdien vissiltākais laiks gaidāms Kurzemē
Trešdien gaiss Latvijā iesils līdz +13 grādiem un siltākā diena gaidāma Kurzemē.
Rīta pusē daudzviet līņā
Trešdienas rītā daudzviet Latvijā brīžiem nedaudz līst, vietām īslaicīgi līst intensīvāk, liecina meteoroloģiskā informācija. Debesis mākoņainas, dažviet tās skaidrojas. Vējš galvenokārt lēni pūš no rietumiem, vietām piekrastē vējš ir stiprāks. Gaisa kvalitāte laba.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +4..+6 grādiem valsts lielākajā daļā līdz +10,3 grādiem Liepājas ostā.
Rīgā brīžiem līst, pūš lēns rietumu vējš, pie jūras Daugavgrīvā tas ir stiprāks un brāzmās sasniedz 11 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no +4 grādiem lidostā līdz +9 grādiem Daugavgrīvā.
Siltākā diena gaidāma Kurzemē
Dienas laikā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem, siltākā diena gaidāma Kurzemē. Sinoptiķi prognozē, ka debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies. Vietām gaidāms lietus.
Vējš lēni pūtīs no rietumu puses, bet piekrastē galvenokārt gaidāms mērens ziemeļrietumu vējš. Rīgā palaikam līs, starp mākoņiem izsprauksies kāds saules stars. Pūšot nelielam rietumu vējam, gaiss iesils līdz +11 grādiem. Lielā Eiropas daļā laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens Latvijā 1015-1019 hektopaskāli jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +5,4 grādiem Alūksnē līdz +10,9 grādiem Pāvilostā un Ventspilī. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 14. oktobrī bija +32 grādi Portugālē un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -5..-6 grādi kalnos Eiropas centrālajā un dienvidaustrumu daļā.