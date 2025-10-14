Atkal brīvībā! Pašvaldības policija un Rīgas zoodārzs izlaiž jūrā ronēnus, kuri vienīgie izdzīvoja no pavasarī atrasto ievaino mazuļu skaita
Pagājušajā nedēļā jūrā tika ielaisti divi ronēni, kurus savulaik izglāba no iespējamās nāves. Rīgas pašvaldības policija palīdzēja Rīgas zoodārza darbiniekiem, lai nogādātu viņus Vecāķu pludmalē un viņiem palīdzētu atgriezties dzimtajā stihijā.
"Savainotie roņu mazuļi piekrastē nonāca pavasarī un kopš tā laika atradās zooloģiskā dārza aprūpē. Tagad tie ir pietiekami atkopušies un atguvuši spēkus, lai turpinātu dzīvi savā dabiskajā vidē," teikts pašvaldības policijas vēstījumā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka šopavasar, kad bija noslēgusies aktīvā roņu mazuļu sezona jeb laiks, kad liedagā vērojami ronēni, kopumā Dabas aizsardzības pārvalde saņēmusi 380 ziņojumus par roņiem liedagā, Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā nogādāti 12 savainotie ronēni, no kuriem desmit bija ar smagiem savainojumiem. No ievainotajiem ronēniem izdzīvojuši ir tikai divi.
"Lielākā daļa ronēnu, kas tika nogādāti Rīgas zoo, bija ar nopietnām koduma brūcēm, kas parāda, cik būtiski roņu mazuļu laikā ir ierobežot pastaigas liedagā ar savā vaļā palaistiem suņiem. Lai gan esam konstatējuši atsevišķus gadījumus ar klaji nepareizu rīcību – ronēnu aizskaršana un dzīšana ūdenī – tomēr kopumā vērojams, ka sabiedrības izpratne par roņu mazuļiem liedagā kā normālu pavasara parādību ir augusi, par ko liecina gan saņemtie zvani, gan cilvēku ieraksti un diskusijas sociālajos medijos," toreiz stāstīja pārvaldes Komunikācijas un dabas izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.
Pēdējos sešos gados roņi ir fiksēti arī Latvijas upēs – Daugavā, Gaujā un Lielupē. Taču šogad pirmo reizi novērots, ka roņu mazuļi iepeld saldūdens ezeros: Mazajā un Lielajā Baltezerā, Engures ezerā un Ķīšezerā. Lai arī ronēni fiksēti netipiskā ūdenstilpē, viņi visi bijuši labā stāvoklī un palīdzība tiem nebija nepieciešama.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šajā pavasarī atsevišķi ronēni ir pametuši piekrastes zonas, lai dotos uz cilvēku apdzīvotām vietām: divi manīti Jūrmalas ielās, viens Vecāķu prospektā, vēl divi Skultes pusē, tostarp viens vairāk nekā 100 m no jūras dzīvojamo māju tuvumā.
Lielākoties Latvijas piekrastē sastopams pelēkais un plankumainais ronis, abas sugas ir aizsargājamas. Ronēni līdz Rīgas jūras līča piekrastei visbiežāk nokļūst no Igaunijas. Ziemā pelēko roņu mazuļi dzimst uz Igaunijas piekrastes salām un tās ieskaujošiem ledus laukiem, bet līdz Latvijas pludmalei martā un aprīlī tie nokļūst peldus vai retos gadījumos uz dreifējošiem ledus gabaliem.