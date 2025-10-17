Cik bieži Latvijā šogad mainīts personas kods?
No 2017. gada 1. jūlija visām personām, par kurām tiek iekļautas ziņas Fizisko personu reģistrā (personas pirmuzskaite), piešķir individuālu personas kodu, kas sākas ar ciparu "3'' un nesatur dzimšanas datumu, informē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Personas kodu veido no vienpadsmit cipariem, nodrošinot personas kodu neatkārtošanos. Personas koda pirmais cipars ir "3", otrais cipars ir sistēmas automātiski ģenerēts nejaušs cipars no "2" līdz "9", bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti nejauši cipari no "0" līdz "9". Šāds personas kods ir nemainīgs, izņemot gadījumu, ja persona tiek adoptēta.
No 2017. gada 1. jūlija persona ir tiesīga vienu reizi personīgi mainīt personas kodu (personas kodi līdz 2017. gada 30. jūnijam ieskaitot), uz tādu personas kodu, kas nesatur dzimšanas datumu.
No tiem 9 ir vīrieši, bet 12 - sievietes.
Visvairāk personas kodu mainījuši cilvēki vecumā no 40 līdz 59 gadiem.
Ja arī Tev šis pakalpojums varētu būt noderīgs, lasi par to plašāk šeit:
Personas kodu, kurā ir dzimšanas datums, var mainīt visā personas dzīves laikā, iesniedzot iesniegumu klātienē jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstīs.
Personas koda maiņa ir bez maksas.
Ciparu kombināciju personas kodam izvēlēties nav iespējams un pēc personas koda maiņas persona vairs nevarēs pārdomāt un atgūt iepriekšējo personas kodu, jo Fizisko personu reģistrā to automātiski ģenerē vienu reizi.
Personas kods ir daļa no katra Latvijas iedzīvotāja identitātes. Tas tiek piešķirts, lai atšķirtu vienu personu no citas, piemēram, ja ir vienādi vārdi un uzvārdi. Personas kods nepieciešams, lai uzturētu Fizisko personu reģistru un ļautu dažādām valsts un arī privātām institūcijām viennozīmīgi jūs identificēt.
Datu valsts inspekcijā bieži saņem jautājumus no iedzīvotājiem, kuri ir norūpējušies par sava personas koda drošību dažādās situācijās.
Piemēram, kad tas tiek pieprasīts, veidojot jaunas tiesiskās attiecības (piemēram, slēdzot līgumu), vai arī, kad pastāv bažas, ka tas kļuvis zināms trešajām personām.
Lielākoties iedzīvotāju bažas saistītas ar iespējamo krāpniecību, kad negodprātīgas personas varētu izmantot iegūto personas kodu ne tiem labākajiem mērķiem.