FOTO: Ventspilī izrādīti brangākie ķirbji novadā. Par skaistāko atzīts “Lāčplēsis" no Vārves, bet smaguma rekordus lauzis ugālnieks - “Varenais Donalds”

Ventspilī noslēdzies ķirbju konkurss
Sestdien, 11. oktobrī, Ventspils tirgū notika Ķirbju svētki un ikgadējais ķirbju konkurss, kurā smaguma rekordus lauza "Varenais Donalds", kas tika izaudzēts Ugālē.
Jāņa izaudzētais "Varenais Donalds" svēra veselus 130,8 kilogramus un uzstādīja Ventspils tirgus rekordu. Lai ķirbi vispār dabūtu līdz sacensību norises vietai, bija nepieiešami četri vīri, kas to izcēla no auto bagāžnieka.
Otro vietu izcīnīja "Mazulītis" no Mazābeļniekiem Zirās, kas svēra 53,15 kilogramus. Bet Marinas izaudzētais ķirbis "Esmu pārāk skaists, lai būtu godīgs” ierindojās trešajā vietā ar 44,4 kilogramiem.
Tāpat ķirbji tika apbalvoti arī citās kategorijās. Par "Skaistāko ķirbi" tika atzīts "Lāčplēsis" no Vārves, “Interesantākā vārda” īpašnieks bija “Misters Snīpulis” no Ventspils Amatu mājas. Bet veicināšanas balvu ieguva “Tuklītis” no Popes.
Atzinību pelnījuši arī pārējo ķibju audzētāji, kas izcēlās ar vareniem un brangiem ķirbjiem. Štolcu ģimene konkursam pieteica divus skaistuļus - “Didži” un “Diždupsīti”. "Liepas stādaudzētava" ZS bija parūpējusies par skaistu kompzīciju “Ķirbulīši raibulīši”, Baumanes kundze konkuram pieteica ķirbi “Gandrīz kā Sniegavīrs”, Šefleru ģimenei startēja ar “Riekstiņu”. Jēkabsons bija sarūpējis Helovīna cienīgo “Pumpkinu elles pavēlnieku”. Bet Ogres stādaudzētava “Meristēmas” bija sarūpējušas ķirbjus “Jautrie”, kas vēlāk tika uzdāvināti gleznošanas meistarklases dalībniekiem.
Balvas pasākumam dāvāja Olimpiskais centrs Ventspils, māksliniece Tatjana Urča un “BraVinno Fragolia”, bet par svariem parūpējās Ventspils labiekārtošanas kombināts.