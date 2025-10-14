Jāzepa Vītola starptautiskā vokālistu konkursa Fināla kārta 2025. gads
FOTO: noskaidroti Jāzepa Vītola V starptautiskā vokālistu konkursa laureāti
Pirmdien, 13. oktobrī Latvijas Nacionālās operas un baleta Lielajā zālē norisinājās Jāzepa Vītola starptautiskā vokālistu konkursa Fināla kārta, kurā septiņu pretendentu konkurencē tika izraudzīti spožākie jaunie vokālisti.
Prominentā žūrija, kuras vadība šogad tika uzticēta pasaulslavenajai latviešu operdziedātājai Marinai Rebekai, lēma par divu pirmās vietas piešķiršanu – Edgaram Ošlejam /bass/ un Katrīnai Paulai Felsbergai /soprāns/. Abi pirmās vietas ieguvēji līdz ar laureāta titulu saņēma prēmijas EUR 3500 apmērā katrs. Par otrās vietas un prēmijas EUR 2500 apmērā piešķiršanu žūrija lēma par labu dienvidkorejiešu dziedātājam Mingju Ānam (Mingyu Ahn) /baritons/, savukārt trešajā vietā ierindojās Estere Katrīna Pogiņa /soprāns/, saņemot prēmiju EUR 2000 apmērā.
Konkursa galveno balvu - Grand Prix žūrija lēma nepiešķirt.
Konkursu vadīja pieredzējušie operdziedātāji Jolanta Strikaite-Lapiņa un Nauris Puntulis. Uzrunu "Baltajā namā"sanākušajai publikai un Konkursa dalībniekiem teica Konkursa žūrijas priekšsēdētāja, operas zvaigzne Marina Rebeka un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Aleksandrs Kalējs. Uz fināla kārtu izraudzītie dziedātāji uzstājās kopā ar Latvijas Festivāla orķestri diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā. Konkursa norisi bija iespējams vērot ne vien klātienē, bet arī Latvijas Radio 3 “Klasika” tiešraidē.
Līdz ar galvenajām balvām tika pasniegtas arī vairākas speciālbalvas. Kristīne Matvejeva /mecosoprāns/ saņēma balvu par labāko Jāzepa Vītola dziesmas izpildījumu, Agate Grīnhofa saņēma Skatītāju simpārijas balvu un Latvijas Nacionālās operas un baleta speciālbavu – sadarbības piedāvājumu uz kādu no LNOB rīkotajiem notikumiem. Daniils Pogoriless /baritons/ un Katrīna Paula Felsberga ieguva Marina Rebekas un ierakstu nama Prima Classic speciālbalvu. Par Konkursa labāko pavadošo pianisti tika pasludināta Agnese Egliņa.
Kā jau iepriekš vēstīts, Jāzepa Vītola starptautiskais vokālistu konkurss šoruden norisinās pēc desmit gadu pārtraukuma. Pirmoreiz jaunos dziedoņus pulcējis 1995. gadā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) organizētais konkurss norisinās jau piekto reizi.
Konkurss trīs kārtās, kas no 8. līdz 13. oktobrim norisinājās Jāzepa Mediņa 1. Mūzikas skolā, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akdēmijā un Latvijas Nacionālajā operā un baletā, dalībniekiem bija jāapliecina prasmes ļoti plašā repertuārā – no baroka laikmeta opermūzikas līdz pat romantisma un mūsdienu skaņumākslai.
Starptautiskās žūrijas sastāvā līdzās pasaulslavenajai operdziedātājai Marinai Rebekai jauno vokālo talantu sniegumu vērtēja JVLMA Vokālās katedras vadītāja Aira Rūrāne, LNOB kastinga vadītāja Ilze Sprancmane, Halles operas mākslinieciskais vadītājs, kontrtenors Aksels Kēlers (Axel Köhler) kā arī Tulūzas operas mākslinieciskais direktors Kristofs Gristi (Christophe Ghristi).
Konkursa rīkotājs - Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija. Konkursa atbalstītājs – Latvijas Republikas Kultūras ministrija.