Ilustratīvs attēls.
Sabiedrība
Šodien 05:44
Latvieši izmet aptuveni 144 kilogramus pārtikas gadā - un pat nepamana
Pērn Latvijā radīti vairāk nekā 269 000 tonnu pārtikas atkritumu - vidēji 144 kilogrami uz cilvēku, informēja SIA "CleanR", atsaucoties uz projekta "LIFE IP - Atkritumi kā resursi Latvijā" pētījuma datiem.
Ēdienu visbiežāk izmet mājās
Lielākā daļa pārtikas atkritumu - 160 000 tonnu jeb 85,8 kilogrami uz iedzīvotāju - rodas mājsaimniecībās, un šis apjoms kopš 2020. gada pieaudzis par trim kilogramiem uz cilvēku.
Bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijā ir obligāta kopš 2024. gada. Tomēr pētījuma dati liecina, ka tikai 11,5% pārtikas atkritumu nonāk bioloģisko atkritumu konteineros un 19,4% - kompostā.
Lielākā daļa jeb 51,7% pārtikas atkritumu tiek izmesti sadzīves atkritumos, bet vēl 17,4% tiek noskaloti kanalizācijā, kur tie, kā norāda uzņēmuma pārstāvji, var radīt aizsprostojumus, apgrūtināt attīrīšanu un piesārņot ūdeņus.
Kas jādara katram
Lai samazinātu pārtikas atkritumus, uzņēmums aicina iedzīvotājus ikdienā:
- rūpīgāk plānot ēdienreizes,
- sekot līdzi produktu derīguma termiņiem,
- uzglabāt pārtiku noslēgtos plastmasas vai stikla traukos,
- izmantot saldētavu,
- izlietot ledusskapī esošos produktus pirms jaunu iegādes,
- kā arī pareizi uzglabāt augļus un dārzeņus.