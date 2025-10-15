Latvieši izmet aptuveni 144 kilogramus pārtikas gadā - un pat nepamana
Latvieši izmet aptuveni 144 kilogramus pārtikas gadā - un pat nepamana

Pērn Latvijā radīti vairāk nekā 269 000 tonnu pārtikas atkritumu - vidēji 144 kilogrami uz cilvēku, informēja SIA "CleanR", atsaucoties uz projekta "LIFE IP - Atkritumi kā resursi Latvijā" pētījuma datiem.

Ēdienu visbiežāk izmet mājās

Lielākā daļa pārtikas atkritumu - 160 000 tonnu jeb 85,8 kilogrami uz iedzīvotāju - rodas mājsaimniecībās, un šis apjoms kopš 2020. gada pieaudzis par trim kilogramiem uz cilvēku.

Bioloģisko atkritumu šķirošana Latvijā ir obligāta kopš 2024. gada. Tomēr pētījuma dati liecina, ka tikai 11,5% pārtikas atkritumu nonāk bioloģisko atkritumu konteineros un 19,4% - kompostā.

Lielākā daļa jeb 51,7% pārtikas atkritumu tiek izmesti sadzīves atkritumos, bet vēl 17,4% tiek noskaloti kanalizācijā, kur tie, kā norāda uzņēmuma pārstāvji, var radīt aizsprostojumus, apgrūtināt attīrīšanu un piesārņot ūdeņus.

Kas jādara katram

Lai samazinātu pārtikas atkritumus, uzņēmums aicina iedzīvotājus ikdienā:

  • rūpīgāk plānot ēdienreizes,
  • sekot līdzi produktu derīguma termiņiem,
  • uzglabāt pārtiku noslēgtos plastmasas vai stikla traukos,
  • izmantot saldētavu,
  • izlietot ledusskapī esošos produktus pirms jaunu iegādes,
  • kā arī pareizi uzglabāt augļus un dārzeņus.

