Nodokļu un muitas policiju plānots nodot iekšlietu ministra pārraudzībā
Plānots, ka ar 2026. gada 1. janvāri Nodokļu un muitas policija tiks nodota iekšlietu ministra pārraudzībā. Iekšlietu ministrija (IeM) norāda, ka šāds solis uzlabos valsts pārvaldes efektivitāti un stiprinās cīņu ar finanšu un muitas noziegumiem.
"Institucionālās padotības maiņa stiprinās iestādes sadarbību ar citām iekšlietu resora tiesībaizsardzības iestādēm, tostarp Valsts policiju, Iekšējās drošības biroju un Valsts drošības dienestu, kā arī nodrošinās vienotu pieeju finanšu noziegumu izmeklēšanā un novēršanā," norāda IeM.
"Līdz ar grozījumiem Nodokļu un muitas policijas likumā tiek nodrošināta skaidrāka atbildības sadale starp Finanšu ministriju, kas turpina veidot nodokļu un muitas politiku, un Iekšlietu ministriju, kas atbild par noziedzības novēršanas un apkarošanas politiku. Tas samazinās institucionālo sadrumstalotību un stiprinās starpresoru sadarbību valsts drošības jomā."
"Tāpat paredzēts, ka pārejas periodā līdz 2027. gada beigām Valsts ieņēmumu dienests turpinās nodrošināt Nodokļu un muitas policijai informācijas tehnoloģiju un citus atbalsta pakalpojumus, lai nodrošinātu iestādes darbības nepārtrauktību. Savukārt Valsts kase arī pēc 2026. gada 1. janvāra turpinās sniegt Nodokļu un muitas policijai centralizētus grāmatvedības un personāla lietvedības pakalpojumus, tādējādi nodrošinot vienotu un efektīvu valsts pārvaldes pakalpojumu sistēmu."
"Likumprojekts paredz arī risinājumus informācijas sistēmu savietojamībai starp Nodokļu un muitas policiju un Valsts ieņēmumu dienestu. Līdz 2027. gada 1. janvārim tiks veikta Integrētās riska informācijas sistēmas funkcionalitātes pārdale, nodrošinot datu pieejamību un nepārtrauktu starpresoru sadarbību muitas un nodokļu noziegumu apkarošanā.
Ministru kabinets likuma grozījumus ir atbalstījis. Bet lai tie stātos spēkā, tie vēl jāskata un jāpieņem Saeimā.