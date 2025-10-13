Par dienesta auto izmantošanu ārpus darba plāno atlaist Rēzeknes Sociālā dienesta vadītāju
Par dienesta auto izmantošanu ārpus darba pienākumu veikšanas Rēzeknes dome plāno atlaist Rēzeknes Sociālā dienesta vadītāju Gunāru Arbidānu.
Veicot finanšu procesu un saimnieciskās darbības pārbaudi Sociālajā dienestā, pašvaldība esot konstatējusi pārkāpumus dienesta vadītāja Arbidāna darbībā. Pārbaudes laikā esot secināts, ka vadītājs ir izmantojis dienesta transportlīdzekli ārpus darba pienākumu izpildes, kā arī vairāki viņa braucieni uz citām Latvijas pilsētām - Cēsīm, Rīgu, Daugavpili un citām - nav bijuši noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem un pašvaldības iekšējās kārtības noteikumiem.
Saskaņā ar pašvaldības Juridiskās un iepirkumu nodaļas sagatavoto atzinumu Arbidāna rīcība neatbilst Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma, Darba likuma, kā arī pašvaldības iekšējo noteikumu "Par komandējumiem un darba braucieniem" prasībām.
Atzinumā norādīts, ka šāda rīcība vērtējama kā būtisks darba disciplīnas pārkāpums, kas rada riskus pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas tiesiskai un lietderīgai pārvaldībai, kā arī grauj sabiedrības uzticību pašvaldībai.
"Pārkāpums būtiski ietekmē pašvaldības finanšu disciplīnu un resursu pārvaldības caurskatāmību, radot risku finanšu un mantas nelietderīgai izmantošanai," uzsver pašvaldībā.
Pamatojoties uz minēto atzinumu, sagatavots lēmuma projekts par Arbidāna atbrīvošanu no Sociālā dienesta vadītāja amata. Gala lēmums vēl jāpieņem domes sēdē, kas ir sasaukta otrdien, 14. oktobrī, plkst. 9.
Arbidāns norāda, ka vairākus braucienus, kas bijuši pa Latviju, tiešām neesot noformējis kā komandējumus, jo turpinājis veikt savus pienākumus arī esot citās pilsētās. Par šiem komandējumiem neesot prasīti arī likumā noteiktie finanšu līdzekļi.
Sociālā dienesta vadītājs atzīst, ka laikā kamēr pašvaldība strādāja bez izpilddirektora un arī domes vadības, pārvalde pati pieņēma dažādus lēmumus. Vienlaikus Arbidāns izteicās, ka pilsētas mēram Aleksandram Bartaševičam ("Kopā Latvijai"/LPV) acīmredzot "ir zobs" uz viņu, jo esot izskanējis, ka arī pilsētas sociālā sfēra "vainīga pie viņa atstādināšanas" no amata iepriekšējā domes sasaukumā.
"Ņemot vērā viņa [Bartaševiča] rakstura īpašības un vadības stilu, turpināt darbu es tāpat nevarētu," sacīja amatpersona, kas Sociālā dienesta vadībā ir bijusi 13 gadus, arī laikā, kad domi vadīja patreizējais mērs. Vai domes lēmumu pārsūdzēt, Arbidāns lems pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
Jāpiemin, ka Rēzeknē plānots arī likvidēt Izglītības pārvaldi. Pašvaldība publiskoja informāciju, ka Izglītības pārvalde kā atsevišķa pašvaldības iestāde tiks likvidēta, taču tā pāries Centrālās administrācijas tiešā pakļautībā.
Izvērtējot budžeta plānošanas tendences vairāku gadu laikā, esot secināts, ka pārvalde ir funkcionējusi "kā atsevišķa, no kopējās pašvaldības sistēmas atrauta paralēla struktūra, kas bieži vien bija atdalīta no realitātes un kopējās attīstības plānošanas principiem". Šāda pieeja apgrūtinot gan efektīvu finanšu plānošanu, gan vienotas politikas īstenošanu izglītības jomā.
Tāpat vēl būšot jāvērtē cilvēkresursu efektivitāte un amata vietu skaits, ņemot vērā skolēnu skaita samazināšanās tendenci un izglītības iestāžu reālo noslodzi. Līdz ar Izglītības pārvaldes likvidēšanu deputāti un administrācijas darbinieki turpmākajās nedēļās strādās pie jaunās Izglītības nodaļas struktūras un nolikuma izstrādes, kā arī konkursa izsludināšanas uz amata vietām. Plānots, ka jaunā struktūra darbu sāks 2026. gada 1. janvārī.