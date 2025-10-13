Ar Latvijas Laborantu asociācijas "Zelta mikroskopu" apbalvota laborante Marina Taļerčika
2025. gada 11. oktobrī Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas vecākajai biomedicīnas laborantei Marinai Taļerčikai tika piešķirta Latvijas Laborantu asociācijas "Zelta mikroskopa" balva "Par mūža ieguldījumu biomedicīnas laboranta profesijā".
Savas darba gaitas Taļerčika medicīnā sāka pirms 35 gadiem — darbā slimnīcā viņa ienāca 1995. gada 2. augustā, sākot darbu ambulatorajā pieņemšanā Ūdens ielā, un vēlāk kļuva par neatņemamu mūsu laboratorijas komandas daļu. Viņa saka, ka nekad nav nožēlojusi izvēli kļūt par laboranti — darbs ir bijis gan izaicinošs, gan piepildīts. "Bieži vien saka, ka laborantiem nav pacientu — tikai stobriņi. Taču neviens aparāts pats no sevis nestrādā, un stobriņš pats aparātā neieliekas," viņa ar smaidu norāda.
Apbalvojums tiek piešķirts laboratorijas profesionāļiem ar vismaz 30 gadu darba stāžu, izceļot viņu nozīmīgo ieguldījumu nozares attīstībā, kvalitātes veicināšanā, kolēģu iedvesmošanā un profesijas prestiža celšanā. Šī ir pirmā reize, kad Latvijas Laborantu asociācija piešķir šādu augsta līmeņa apbalvojumu — godinot tos speciālistus, kuru profesionālais mūžs un devums ir veidojis pamatus nozares attīstībai.
Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca pateicas Marinai Taļerčikai par ilggadēju pašaizliedzīgu darbu, rūpību un nozīmīgo ieguldījumu mūsu kolektīvā un visas nozares attīstībā.