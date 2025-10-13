Čiekurkalnā atklāts jauns spēļu un atpūtas laukums četrkājainajiem draugiem
Čiekurkalnā atvērts jauns suņu laukums, kas sniedz iespēju mājdzīvniekiem droši un aktīvi pavadīt laiku, brīvi spēlēties un fiziski attīstīties.
Jaunais suņu laukums atrodas starp Čiekurkalna 1.līniju un dzelzceļu. Projektu īstenojusi Rīgas pašvaldība, sadarbojoties un balstoties uz Čiekurkalna attīstības biedrības iniciatīvu, kā arī tās aktīvo iesaisti un līdzdalību projekta gaitā.
Laukums ir piemērots un drošs gan lieliem, gan maziem suņiem — tā teritoriju norobežo cinkots un krāsots žogs 1,70 metru augstumā, lai lielākie suņi nevarētu to viegli pārlēkt. Savukārt vārtu konstrukcija izstrādāta tā, lai tie piekļautos segumam pietiekami cieši, novēršot iespēju mazākiem suņiem izkļūt pa apakšu. Laukuma platība – 935 m² – ir pietiekama, lai nodrošinātu suņiem iespēju brīvi skriet un aktīvi pavadīt laiku.
Lai veicinātu suņu veiklību un koordināciju, sportiskajās treniņu joslās izvietoti trīs horizontāli baļķi, kas piemēroti gan fiziskās sagatavotības uzlabošanai, gan dresūras treniņiem.
Saimnieku ērtībai laukumā ir uzstādīti divi soli ar atzveltni, tīrības uzturēšanai laukumā novietota atkritumu tvertne. Laukums suņiem un to saimniekiem ir pieejams visu diennakti. Projekts kopumā izmaksāja gandrīz 23 tūkstošus eiro (bez PVN). Darbus veica SIA "Fixman".