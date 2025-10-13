Valsts policija pārstāj 1973. gadā dzimušā Gata meklēšanu
Bezvēsts pazudušais Gatis Žubulis ir atradies.
Valsts policija pārstāj 1973. gadā dzimušā Gata meklēšanu

Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde pārtraukusi 1973. gadā dzimušā Gata Žubuļa meklēšanu.

Kā norāda likumsargi, vīrietis ir veiksmīgi atradies. Jauns.lv jau ziņoja, ka šī gada 9. oktobrī Gatis izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Ezermalas ielā un devās uz darbu Pērnavas ielā, pēc kā mājās neatgriezās. Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja vīrieša meklēšanā.

