Bezvēsts pazudušais Gatis Žubulis ir atradies.
Šodien 20:58
Valsts policija pārstāj 1973. gadā dzimušā Gata meklēšanu
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde pārtraukusi 1973. gadā dzimušā Gata Žubuļa meklēšanu.
Kā norāda likumsargi, vīrietis ir veiksmīgi atradies. Jauns.lv jau ziņoja, ka šī gada 9. oktobrī Gatis izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Ezermalas ielā un devās uz darbu Pērnavas ielā, pēc kā mājās neatgriezās. Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja vīrieša meklēšanā.
PAPILDINĀTS 13.10.2025. plkst. 20.40— Valsts policija (@Valsts_policija) October 13, 2025
