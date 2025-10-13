Gatis Žubulis (foto: Valsts policija)
112
Šodien 16:59
Meklē 1973. gadā dzimušo Gati Žubuli, kurš 9. oktobrī devās uz darbu un neatgriezās
Valsts policijas Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1973. gadā dzimušo Gati Žubuli, kurš šā gada 9. oktobrī izgāja no dzīvesvietas Rīgā, Ezermalas ielā un devās uz darbu Pērnavas ielā, pēc kā nav atgriezies mājās un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.
Vīrieša pazīmes: augums 187 cm, īsi, gaiši brūni mati. Bija ģērbies pelēkās sporta biksēs, tumši zilā vestē, kājās tumši zili apavi, līdzi tumši zaļa plecu soma. Pārvietojas ar automašīnu "Toyota" ar valsts reģistrācijas numurzīmi KN-9133.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša attēlu un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.