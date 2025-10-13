Kremlis komentē 841 Krievijas pilsoņa iespējamo izraidīšanu no Latvijas
Krievijas pilsoņi, kuriem draud deportācija no Latvijas, jo viņi nespēja apliecināt latviešu valodas zināšanas, kā arī nenokārtoja obligāto pārbaudi drošības dienestā, var veidot savu dzīvi Krievijā. Šādi Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs komentēja ziņas par to, ka 841 Krievijas pilsonim līdz 13. oktobrim ir jāpamet Latvijas teritorija.
"Krievijas pilsoņi var atgriezties savā dzimtenē, Krievijā, un veidot savu dzīvi šeit,” Peskovs atbildēja uz jautājumu, kā Krievija var piedalīties šo savu pilsoņu liktenī, kuriem draud deportācija no Latvijas.
Savukārt Krievijas Iekšlietu ministrija esot izstrādājusi pasākumu kompleksu, lai palīdzētu šiem pilsoņiem, savā “Telegram” kanālā paziņojusi ministrijas oficiālā pārstāve Irina Volka. “Krievijas Iekšlietu ministrija kopā ar federālās un reģionālās valdības iestādēm izstrādājusi pasākumu kompleksu, lai palīdzētu iekārtoties un adaptēties mūsu valsts teritorijā Krievijas pilsoņiem, par kuriem Baltijas valstis ir pieņēmušas lēmumu par pastāvīgās uzturēšanās dokumentu anulēšanu,” paziņoja ministrijas pārstāve. Viņa paziņoja, ka Krievijas pilsoņiem, kuri atgriežas dzimtenē, tiks sniegta vispusīga palīdzība.
Šādi viņa komentēja izdevuma “Politico” 10. oktobrī publicēto ziņu, ka Latvija pieprasījusi 841 Krievijas pilsonim līdz 13. oktobrim pamest valsti, tā kā šīs personas nav pierādījušas savas latviešu valodas zināšanas un nokārtojušas obligātās drošības pārbaudes.
“Politico” norādīja, ka pēc Krievijas 2022. gada 24. februāra invāzijas Ukrainā Latvija tajā gadā veica grozījumus imigrācijas likumā, tā prasības padarot vēl stingrākas 2024. gadā attiecībā uz Krievijas pilsoņiem, kuri vēlas palikt Latvijā. Krievijas pilsoņiem prasīts līdz 30. jūlijam iegūt ES ilgtermiņa rezidenta statusu, apliecināt latviešu valodas zināšanas vismaz A2 līmenī, kā arī iziet drošības pārbaudes, lai likumīgi varētu palikt valstī. Jaunie noteikumi skāra aptuveni 30 tūkstošus Krievijas pilsoņu, un, kaut gan lielākā daļa izpildīja prasības, aptuveni 2600 cilvēku brīvprātīgi aizbrauca no Latvijas, bet 841 Krievijas pilsonis nepieciešamos dokumentus noteiktajā laikā neiesniedza, vēstīja “Politico”. Šīs personas ir informētas par prasību līdz 13. oktobrim pamest Latviju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) sabiedrisko attiecību vadītāja Madara Puķe norādīja “Politico”. No tā brīža viņu atrašanās Latvijā tiek uzskatīta par nelikumīgu, viņiem tiks liegtas sociālās garantijas, bet valsts labprātīgas nepamešanas gadījumā iespējama viņu piespiedu izraidīšana.
Savukārt PMLP priekšniece Maira Roze Latvijas Televīzijas raidījumam “De facto” norādījusi, ka daļa šo ļaužu nemaz neesot zinājuši par likuma prasībām. “Tikai tad, kad vairs netiek izmaksāta pensija, viņi saprot, ka kaut kas nav kārtībā,” viņa sacīja. “Viņi zvana un jautā – kāpēc? Mēs atbildam: jums nav uzturēšanās atļaujas. Viņi prasa – kur tā palikusi? Mēs sakām: jums bija jāievēro likums.”