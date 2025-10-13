Paziņoti apbalvojuma “Sēlijas sudrabs 2025” ieguvēji
Viesītes kultūras centrā “Sēlija” tika pasniegts apbalvojums “Sēlijas sudrabs”, godinot trīs izcilus Sēlijas pārstāvjus par viņu ieguldījumu reģiona attīstībā un kultūras saglabāšanā. Šajā konkursā sumina cilvēkus, kuri ar savu darbu un entuziasmu stiprina Sēlijas vēsturisko zemi un tās sabiedrību.
Šogad konkursā saņemti 23 pieteikumi, kuros izcelti 20 personas, divas ģimenes un viens kolektīvs, informē kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” pārstāvji.
Galveno balvu – sudraba rotadatu ar vilka siluetu – šogad saņēma Stefans Rāzna no Bebrenes pagasta, Vanda Rimša no Ilūkstes un Daina Alužāne no Rubenes pagasta Slates. Konkurss notika jau ceturto gadu un kopumā šo gadu laikā galveno balvu ieguvuši divpadsmit izcili spilgti Sēlijas ļaudis.
Galvenās balvas saņēmējs Stefans Rāzna ir uzņēmējs, zemnieks un kādreizējais politiķis. 16 gadus bijis Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs. Vanda Rimša ir Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore un jau 35 gadu garumā centra telpās brīvprātīgi veido seno lietu krātuvi “Sēļu istaba”. Daina Alužāne ir kopienu sadarbības tīkla “Sēlijas salas” valdes priekšsēdētāja.
Apbalvojums “Sēlijas sudrabs” tiek pasniegts kopš 2022. gada. Konkurss dod iespēju godināt cilvēkus, kuri ar savu darbu, vārdu vai dzīvesveidu ikdienā spodrina Sēlijas vēsturisko zemi, kā arī piešķir sudraba mirdzumu ierastām lietām un mazām vietām.