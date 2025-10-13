Jauna ekskursija Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā: mākslas darbi pieejami arī ar tausti un dzirdi
Atzīmējot Starptautisko Baltā spieķa dienu, no 15. oktobra Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā) piedāvā neparastu ekskursijas formātu – ekspozīcijas izzināšanu ar gidu “Sajust un saklausīt mākslu”. Maršruts izstrādāts, domājot par cilvēkiem ar redzes traucējumiem, taču piedalīties aicināts ikviens interesents.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM) mērķtiecīgi tiecas attīstīt iekļaujošu un draudzīgu muzeja vidi, sekmējot kultūras mantojuma pieejamību dažādām sabiedrības grupām. Pasaules Veselības organizācija norāda, ka vairāk nekā 28% Zemes iedzīvotāju ir dažādas pakāpes redzes traucējumi, savukārt Latvijā 2024. gadā reģistrētas 10 450 personas ar redzes invaliditāti.
Lai sniegtu pilnvērtīgāku iespēju šai sabiedrības daļai pieredzēt vizuālo mākslu un vairotu sabiedrības izpratni par piekļūstamu risinājumu nozīmi muzejiskā vidē, LNMM pastāvīgajā ekspozīcijā “Latvijas māksla. 19.–20. gadsimts” radīta pielāgota ekskursija muzeja gida vadībā. Tās dalībnieki varēs sajust Latvijas vizuālās mākslas pasauli, klausoties mākslas darbu audioaprakstus, izmantojot taktilas gleznu kopijas, kā arī ar taustes palīdzību pētot atsevišķus muzeja interjera elementus un tēlniecības darbus. Audioapraksti un taktilie materiāli ļaus atklāt Jaņa Rozentāla, Vilhema Purvīša, Teodora Zaļkalna un citu autoru meistardarbus. Lai gan ekskursija veidota, īpašu uzmanību veltot mērķauditorijas – cilvēku ar redzes traucējumiem – vajadzībām, apmeklēt to ir aicināts jebkurš interesents.
LNMM Izglītības un pieejamības daļas vadītāja Laura Dravniece: “Iespēja ikvienam pieredzēt mākslu un muzeja vidi ir ārkārtīgi svarīga. Ar patiesu gandarījumu apzināmies, ka šis piedāvājums – pirmā tik padziļināti izstrādātā programma cilvēkiem ar redzes grūtībām – ir būtisks solis tuvāk iekļaujošam muzejam. Turpmākajā periodā ceram papildināt gan audioaprakstu, gan taktilo materiālu klāstu, rosinot vēl aizraujošāk iepazīt Latvijas mākslu.”
Projekts īstenots starpdisciplinārā sadarbībā ar muzeja komandu, biedrību “SocIntegra”, piekļūstamības speciālisti Katrīnu Rudzīti, kā arī konsultējoties ar Rīgas Strazdumuižas skolas pedagogiem un audzēkņiem. Audioaprakstus ieskaņojis aktieris Gerds Lapoška.
Biedrības “SocIntegra” valdes priekšsēdētāja Marija Kožarina uzsver: “Mums, SocIntegra, šis projekts ar Mākslas muzeju ir tiešām īpašs, jo tas padara mākslu pieejamāku cilvēkiem ar redzes traucējumiem un rada vienlīdzīgas iespējas visiem muzeja apmeklētājiem. Mēs ļoti ceram, ka šādas iniciatīvas kļūs par piemēru un iedvesmos citus muzejus.”
Ekskursijā izmantotie mākslas darbu audioapraksti ir pieejami arī digitāli – LNMM mājaslapā un mobilajā lietotnē “Mākslas muzejs”. Tos var klausīties gan individuāla muzeja apmeklējuma laikā, gan attālināti. Mobilā lietotne lejupielādējama vietnēs “Google Play” un “AppStore”.