“Rindas, kas ilgst stundām, ir nepieņemamas!” Mairis Briedis šokēts par Latvijas slimnīcu stāvokli
Rīgas domes deputāts Mairis Briedis nesen nonāca slimnīcā pēc nelaimes gadījuma, kurā viņš smagi sagrieza roku. Apmeklējot neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu, Briedis bija dziļi šokēts par apstākļiem, kas tur valdīja.
"Vakar notika nelaime. Smagi sagriezu roku un aizbraucu uz slimnīcu uz neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu. Un ziniet, ko es tur ieraudzīju? Milzums cilvēku, kuri stundām gaidīja savu rindu pie ārsta. Daudzi gulēja, gaidot palīdzību," teica Briedis.
Viņš norādīja, ka šāda situācija ir nepieņemama un pievērsās deputātu uzmanībai: "Atnāciet vienkārši kādā vakarā uz jebkuru neatliekamās palīdzības punktu un paskatieties, kas tur notiek."
Briedis izvirzīja vairākus jautājumus par Latvijas veselības aprūpes sistēmu un finansējumu. "Man ir jautājumi: 1) Kur tiek iztērēti miljardi no ārējiem aizņēmumiem, kurus mēs aizņemamies no Eiropas? 2) Kur aiziet nodokļos savāktie miljardi, ja tiek paaugstināti tarifi un nodokļi, bet slimnīcu stāvoklis un palīdzības kvalitāte nemainās?" viņš pauda.
Pēc Brieda domām, ja šādas rindas un haoss traumpunktos ir sastopams mierlaikā, tad "par kādu karu vispār var runāt? Kas tad notiks tādā situācijā?"
Tāpat deputāts norādīja, ka, ja viņam būtu jāizvēlas viens prioritārs jautājums veselības aprūpē, tas būtu – "kā uzlabot vai pat izveidot jaunu, atsevišķu slimnīcas nodaļu tieši traumpunktiem, lai cilvēki saņemtu palīdzību ātri un cilvēcīgos apstākļos."
Briedis uzsvēra, ka veselības aprūpes sistēmas uzlabošana un lielāka uzmanība traumpunktu efektivitātei ir kritiski svarīgi, lai nodrošinātu labāku pacientu aprūpi un samazinātu gaidīšanas laiku neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļās.