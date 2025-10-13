Katru gadu satiksmē cieš simtiem bērnu - aicina atjaunot satiksmes mācību skolās
Ceļu satiksmes negadījumos gadā cieš ap 700 bērnu. Lai tā nenotiktu, svarīgi skolā mācīt ceļu satiksmes noteikumus, bet diemžēl tas jau gadiem netiek darīts – šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda atvaļināts ģenerālis, drošības eksperts, biedrības “U-18” līdzdibinātājs Artis Velšs.
“Par to runā jau gadiem, bet nekas nemainās. Taču visa sakne ir tajā, ka jāpārzina ceļu satiksmes noteikumi, ir jāmāk paredzēt briesmas, un, ja tas skolā netiek mācīts, tad ir tā, kā ir.”
Viņš min arī statistiku – pēdējos trīs gados ceļu satiksmes negadījumos ik gadu cietuši 700 bērnu. Uzlabojumu nav. Tāpēc kā būtisku un jēgpilnu problēmas risinājumu, lai nenotiktu kas līdzīgs traģēdijai Imantā, kad ar nomas elektromotorolleru bojā gāja divas jaunietes, Velšs uzskata ceļu satiksmes drošības priekšmeta atjaunošanu skolās, jo tikai ar noteikumu izmainīšanu, turklāt steidzamības kārtā, nekas nemainīsies.
“Šobrīd darbu būtu jāzaudē veselai ierēdņu armijai no Satiksmes ministrijas, Iekšlietu ministrijas, arī Ceļu satiksmes drošības padomes, jo šie elektrobraucamrīki jau nav parādījušies ne šodien, ne vakar. Tā ir ilgu gadu problemātika, regulējums ir ilgs. Vai tiešām kārtējo reizi bija jānotiek šādam izņēmuma, es gribu pasvītrot, izņēmuma gadījumam, lai mēs steidzamības kārtā sāktu kaut ko risināt? Jautājums – kur tad bija visi šie eksperti, ierēdņi, atbildīgās institūcijas līdz tam… Vai viņi šo problēmu nezināja, nerisināja…? Mēs jau varam noteikumus izmainīt, uzlabot, bet vai tas ko mainīs? Nē!”