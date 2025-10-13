Daugavpilī likumsargi atklāj plašu narkotiku glabātuvi - izņemtas “Subutex” tabletes un amfetamīns
Oktobra sākumā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju, veica sankcionētas kratīšanas Daugavpilī divos iepriekš uzsāktos kriminālprocesos. Likumsargi, aizdomās par nelikumīgu narkotisko vielu apriti, aizturēja divus vīriešus un vienu sievieti. Uzsāktajos kriminālprocesos turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
2025. gada 2. oktobrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas, veicot operatīvos pasākumus saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti, Daugavpilī fiksēja, ka 1988. gadā dzimis vīrietis iegādājās narkotiskās vielas pie 1988. gadā dzimušas sievietes. Likumsargi veica sankcionētu kratīšanu pie 1988. gadā dzimušās sievietes, kuras dzīvesvietā kopumā tika izņemtas 122 psihotropo vielu saturošas tabletes “Subutex”. Tāpat tika atsavinātas 11 nezināmas izcelsmes tabletes, un šobrīd ir nozīmētas ekspertīzes, lai noteiktu precīzu izņemto vielu sastāvu.
Likumsargi noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī aizturēja abas personas. Valsts policijā uzsākti divi kriminālprocesi.
Viens kriminālprocess – pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas, savukārt otrs – pēc Krimināllikuma 253.1 panta otrās daļas, proti, par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to paredzēts sods: brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
Savukārt šā gada 29. septembrī, jau iepriekš uzsāktā kriminālprocesā, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas nodaļas amatpersonas, realizējot operatīvo informāciju, aizturēja 1992. gadā dzimušu vīrieti. Sankcionētas kratīšanas laikā pie vīrieša tika atrasti un izņemti 600 grami amfetamīna un 50 grami metamfetamīna.
Pret vīrieti ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt. Soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas turpinās aktīvu un mērķtiecīgu darbu narkotisko un psihotropo vielu nelegālās aprites apkarošanas jomā tāpat kā arī iepriekš.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.