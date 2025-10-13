Sinoptiķi brīdina: pirmdien gaidāms stiprs ziemeļrietumu vējš un lietus
foto: LETA
Pirmdien vietām Latvijā līs.
Sabiedrība

Sinoptiķi brīdina: pirmdien gaidāms stiprs ziemeļrietumu vējš un lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Pirmdien Latvijā būs daudz mākoņu un vietām līs, prognozē sinoptiķi.

Sinoptiķi brīdina: pirmdien gaidāms stiprs ziemeļr...

Pūtīs mēreni stiprs ziemeļrietumu vējš, piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +5..+11 grādiem.

Rīgā palaikam gaidāms lietus un ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +10 grādiem.

Laikapstākļus nosaka ciklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1009 hektopaskāliem Alūksnē līdz 1018 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa