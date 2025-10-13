Pirmdien vietām Latvijā līs.
Šodien 07:09
Sinoptiķi brīdina: pirmdien gaidāms stiprs ziemeļrietumu vējš un lietus
Pirmdien Latvijā būs daudz mākoņu un vietām līs, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs mēreni stiprs ziemeļrietumu vējš, piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies vien līdz +5..+11 grādiem.
Rīgā palaikam gaidāms lietus un ziemeļu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +10 grādiem.
Laikapstākļus nosaka ciklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1009 hektopaskāliem Alūksnē līdz 1018 hektopaskāliem Dienvidkurzemes piekrastē.