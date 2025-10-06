Kuldīgā aizvadīts krāšņais hercoga Jēkaba gadatirgus
foto: Ieva Benefelde/Kuldīgas novada dome
Gadatirgū viesu vidū bija arī "pats hercogs Jēkabs".
Sestdien, 4. oktobrī, Kuldīgā tika aizvadīts krāšņais hercoga Jēkaba gadatirgus, kas pulcēja ļaudis no visa novada.

Gadatirgus tradicionāli notiek oktobrī, kad tiek atzīmēta kādreizējā Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba dzimšanas diena. Arī šoreiz viesu vidū bija arī "pats hercogs Jēkabs", kurš sveica tirgotājus un priecājās par bagātīgo rudens ražu. "Kuldīgas novada pagastu ļaužu čaklums, amatnieku prasmes, mājražotāju gardumi un folkloras skanīgās dziesmas pārvērta dienu par īstiem svētkiem, kur tradīcijas un kopā būšana radīja sirsnīgu, dzīvīgu atmosfēru," norāda Kuldīgas novada pašvaldība.

foto: Ieva Benefelde/Kuldīgas novada dome
Kuldīgas gadatirgus priecēja iedzīvotājus arī ar tradicionāliem novada ēdieniem.
