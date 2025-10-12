Meklē 2009. gadā dzimušo Dāvi Madelānu, kurš 8. oktobrī izgāja no mājām Čiekurkalnā un neatgriezās
Dāvis Madelāns (foto: Valsts policija)
112

Meklē 2009. gadā dzimušo Dāvi Madelānu, kurš 8. oktobrī izgāja no mājām Čiekurkalnā un neatgriezās

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Dāvi Madelānu. Jaunietis šā gada 8. oktobrī ap pulksten 17.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijā, un aizvien nav atgriezies. Iespējams, atrodas Rīgas centrā. Nosliece uz klaiņošanu.

Meklē 2009. gadā dzimušo Dāvi Madelānu, kurš 8. ok...
Dāvis Madelāns (foto: Valsts policija)
Dāvis Madelāns (foto: Valsts policija)

Pazīmes: augums 160 cm, brūni mati, uz labā vaiga dzimumzīme. Bija ģērbies melnā jakā, tumšās džinsa biksēs, gaišos apavos.

Valsts policija aicina aplūkot Dāvja fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

Tēmas

Valsts policija112Bezvēsts pazudušie

Citi šobrīd lasa