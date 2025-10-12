Dāvis Madelāns (foto: Valsts policija)
112
Šodien 00:50
Meklē 2009. gadā dzimušo Dāvi Madelānu, kurš 8. oktobrī izgāja no mājām Čiekurkalnā un neatgriezās
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2009. gadā dzimušo Dāvi Madelānu. Jaunietis šā gada 8. oktobrī ap pulksten 17.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Čiekurkalna 8. šķērslīnijā, un aizvien nav atgriezies. Iespējams, atrodas Rīgas centrā. Nosliece uz klaiņošanu.
Pazīmes: augums 160 cm, brūni mati, uz labā vaiga dzimumzīme. Bija ģērbies melnā jakā, tumšās džinsa biksēs, gaišos apavos.
Valsts policija aicina aplūkot Dāvja fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!